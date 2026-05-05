チェルシーFWジョアン・ペドロが一矢を報いた

イングランド・プレミアリーグ、チェルシーのブラジル代表FWジョアン・ペドロの芸術的な一撃が話題を呼んでいる。

現地時間5月4日に行われたノッティンガム・フォレスト戦の試合終了間際にオーバーヘッドでゴール。ファンは「こんな綺麗なオーバーヘッド初めて見た」と驚愕している。

チェルシーは後半7分までに3失点する苦しい展開。敗色濃厚の中、後半アディショナルタイム48分を迎えた。右サイドからDFマロ・ギュストがクロスを入れると、ファーサイドでDFマルク・ククレジャが頭で中央に折り返す。FWジョアン・ペドロは胸トラップでボールを浮かせると、すぐさまオーバーヘッドシュート。右足で完璧に捉え、フォレストのゴールに叩き込んだ。淀みのない美しい一撃だった。

U-NEXTの公式Xがこのゴール映像を公開すると、ファンも驚愕。「これかっこよすぎる」「胸トラからオーバーヘッドする体勢になるのが速すぎる」「普通にクリロナのより綺麗じゃないか」「プスカシュ賞レベルのゴール」「美しい…」「このオーバーヘッド見て！」と反応していた。

最後の最後にブラジル代表ストライカーが意地を見せたものの、チームは1-3で敗戦。勝ち点48のチェルシーは9位に後退した。FA杯では決勝に進出してタイトルの可能性を残すチェルシーだが、リーグ戦では苦戦のまま残り3試合となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）