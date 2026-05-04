この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「慌てて売却するのは機会損失」新NISA投資家が知っておきたい為替介入で1ドル160円から155円急変の裏側

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

金融系YouTuberのラプトル博士が、YouTubeチャンネル「ラプトル博士【お金ラボ】」で「【衝撃】為替介入で1ドル160円→155円の急変動…一体何が起こった？新NISA投資家はどうするべき？」と題した動画を公開した。動画では、1ドル160円台後半から155円台へ急変した為替介入の裏側と、新NISA投資家が取るべき具体的な行動について解説している。



4月30日の夜、1ドル160円台後半まで進んでいた円安が、わずか数時間で155円台半ばまで急落する事態が発生した。ラプトル博士は、1日に5円も動くのは「異例中の異例」であり、政府・日銀が約5.4兆円規模の「円買い・ドル売り」による為替介入を実施したためだと説明する。さらに、この為替介入について「決定するのは財務省」であり、日銀は財務省からの委託を受けて実行しているという仕組みも紹介された。



介入が実施された背景には、日米の政策金利の差や、デジタル赤字などに代表される日本の経常収支の構造的問題があるという。エネルギーや食料品の価格が高騰し、家計を圧迫する「悪い円安」をこれ以上放置できず、ゴールデンウィークの取引が薄いタイミングを狙って投機的な動きを牽制したと分析している。



新NISA投資家にとって最大の関心事は、この為替の急変動が自身の資産にどう影響するかだ。ラプトル博士は、円高に動いたことで円建ての基準価額には約マイナス3%の影響が出ると試算している。しかし、この程度の下落は「ごく当たり前に発生するレベル」であり、「慌てて売却するのは機会損失」だと強調した。一方で、円高のタイミングを活かして、成長投資枠で業績好調な米国個別株をスポット買いする戦略も有効な選択肢だと述べている。



為替介入が行われたとしても、ファンダメンタルズが変わらない限り、長期的には円安傾向が続く見込みであるとラプトル博士は指摘する。「つみたて枠は淡々と継続」することが最も合理的であると結論付け、目先の動きに振り回されない冷静な判断を呼びかけた。