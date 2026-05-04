伝統行事「大凧揚げ」が１１年ぶりに復活

死亡事故以来、中止が続いていた伝統行事「大凧揚げ」が１１年ぶりに復活しました。

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重さ約２００ｋｇの１００畳敷大凧揚げ

5月2日お披露目された「大凧」。縦は約１２ｍ、横は約１１ｍで重さは２００ｋｇほどあります。

１１年ぶりに開催された滋賀県東近江市の伝統行事「１００畳敷大凧揚げ」で 使われるものです。

２０１５年に死亡事故 １１年わたり中止に

２０１５年、強風でバランスを崩した大凧が観客席に落下し、男性（当時７３）が死亡、複数人が重軽傷を負う事故が起きました。

以降、大凧揚げは１１年にわたり中止になっていました。

大凧揚げの運営などを行う「東近江大凧保存会」の会長は、亡くなった男性らへの思いから中止を続けてきたと話します。

（東近江大凧保存会・山田敏一会長）「（Ｑ再開をしたい？）複雑な気持ちですよね、亡くなられた方がいる」

伝統行事が消滅してしまう…市に働きかけ去年６月「大凧」の復活が決まる

一方で、１１年の間に保存会のメンバーは３分の１まで減り、高齢化も進みました。

（東近江大凧保存会・山田敏一会長）「伝統というのは人がつないでいくものであって、それが急に止まってしまったら技術の伝承ができなくなる」

このままでは伝統行事が消滅してしまう。危機感を募らせた保存会は市に働きかけ、去年６月「大凧」の復活が決まりました。

１か月以上かけて大凧作り 市民らも参加 テーマは「昭和百年」

早速はじまった大凧作り。市民らも参加し、約４００枚の和紙を１枚ずつ繋ぎ合わせていきます。

１か月以上かけて制作し、「昭和百年」をテーマに「慶（鶏）祝」と描きました。

対策徹底「今日は安全な凧揚げをしたい」

一方で、復活に向けて大きな課題となっていた「安全対策」。

保存会は市などと協議を重ね、凧の重しとなる車両が強風で引きずられないよう、事故当時に使われていた約２トンの乗用車を２０トンほどの散水車に変更。

また、引き綱が約１５０ｍあることから、観客の立入り禁止エリアを半径２００ｍより外側に広げました。

（東近江大凧保存会・山田敏一会長）「被害に遭われた方、亡くなられた方の気持ちや思いを胸の中に納めて、今日は安全な凧揚げをしたいと思っております」

迎えた当日 大凧は空を舞うのか

そしてついに。合図に合わせて、約７０人の引き手が一斉に走り出します。

風が弱く、大空を舞うとまではいきませんでしたが、参加者や観客らには 笑顔があふれていました。

（参加者）「引きたくて引きたくて楽しみにしてました。長い伝統があるものに関われてすごくいい経験だったなと」

（東近江市民・観客）「大凧飛揚というのは東近江市の宝ですよね。ぜひこれからも継続して、われわれに力をいただきたいと思います」

保存会の会長は…

（東近江大凧保存会・山田敏一会長）「この文化をここで終わらせてはいけないと思っている方が多かったんやと思います。（伝統を）そのまま引き継いでほしい、これが夢です。」

地元の人たちの思いを乗せた大凧。伝統を未来へとつないでいきます。