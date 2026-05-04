テクニカルポイント　ユーロドル、一目の雲上限からの抜け出しを模索

1.1840　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1832　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1746　一目均衡表・雲（上限）
1.1729　現値
1.1720　一目均衡表・転換線
1.1717　21日移動平均
1.1715　10日移動平均
1.1710　100日移動平均
1.1677　200日移動平均
1.1646　一目均衡表・基準線
1.1597　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1594　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1582　一目均衡表・雲（下限）

　ユーロドルは、５月に入ってからは目立った方向性を示していない。一目均衡表の雲上限が１．１７４６レベルにあり、その水準をめぐる攻防となっている。上値には１．１８００に心理的水準がレジスタンスとして控えている。下値は２００日線１．１６７７がサポート水準として機能している。ＲＳＩ（１４日）は５４．６と、ほぼ中立水準で推移している。