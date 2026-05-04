テクニカルポイント ユーロドル、一目の雲上限からの抜け出しを模索 テクニカルポイント ユーロドル、一目の雲上限からの抜け出しを模索

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テクニカルポイント ユーロドル、一目の雲上限からの抜け出しを模索



1.1840 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1832 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1746 一目均衡表・雲（上限）

1.1729 現値

1.1720 一目均衡表・転換線

1.1717 21日移動平均

1.1715 10日移動平均

1.1710 100日移動平均

1.1677 200日移動平均

1.1646 一目均衡表・基準線

1.1597 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1594 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1582 一目均衡表・雲（下限）



ユーロドルは、５月に入ってからは目立った方向性を示していない。一目均衡表の雲上限が１．１７４６レベルにあり、その水準をめぐる攻防となっている。上値には１．１８００に心理的水準がレジスタンスとして控えている。下値は２００日線１．１６７７がサポート水準として機能している。ＲＳＩ（１４日）は５４．６と、ほぼ中立水準で推移している。

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