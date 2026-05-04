「普通の『よし！』じゃ満足できず。『よぉぉおおしぃ！』じゃないとご飯を食べないんです。飼い主そろってクセ強すぎww」



【動画】魂こもる「よぉぉしぃ！」でやっと食べる犬

そんなコメントが添えられた動画がThreadsに投稿され、じわじわと話題を集めています。



映っているのは、ニューファンドランドの「ステラ」さん（1歳・女の子）。動画では、ご飯を前におすわりして待つステラさんに、飼い主さんが「よし」と声をかけるも、まったく動かずじっと見つめる場面から始まります。



続いて「よぉし」と少し強めに声をかけると、一歩前に出るものの、またピタリと停止。上目遣いでじっと飼い主さんを見つめます。



どうやら“あとひと押し”が足りない様子…。そこで飼い主さんが、こぶしを効かせた低い声で「よぉぉおおしぃ！」と声をかけると、ようやく納得したようにご飯を食べ始めました。



まるで“合格ライン”があるかのようなやり取りに、「何度も見ちゃう」「ツボりました」といった声が相次いでいます。この動画を投稿したのは、Threadsユーザー・ニューファンのステラさん（@stella.newfoundland）さん。詳しい話を聞きました。



普通の「よし」ではNG？ 納得するまでやり直し

ーーこのようなやり取りが始まったきっかけは？



「ふとしたきっかけで始まりました。ご飯の食べムラがあったとき、『よし！』と言っても食べないことがあり、言い続けるうちに、普通の『よし』では食べなくなったんです」



ーー物足りないと「やり直し」することもあるそうですね。



「『絶対いけたのに！』と思うときでも、本人が納得しないとやり直しになります。面倒に感じることもありますが、我が子とのコミュニケーションの一環でもあり、とてもかわいいです（笑）」



ーー投稿が話題になりましたが、どのように受け止めていますか。



「うちでは毎日の当たり前の光景なのですが、皆さんにクスッと笑っていただけてうれしいです。『何回も見てしまいます』というコメントもいただきました」



ーーステラさんは、どんな性格の子ですか。



「とても温厚で、動画では少しおしゃべりしているようにも見えますが、ふだんはほとんど吠えません。寝て食べて、少しだけ走って、のんびり過ごしています。また犬より人が大好きで、お出かけ先でもよく声をかけていただき、うれしそうに近寄って撫でてもらっています」



リプライには、飼い主さんの声色の違いで反応が変わるステラさんに、思わず見入ってしまう声が寄せられています。



「かわいすぎる！」

「ふたりともかわいい♡」

「のど、つぶれそう（笑）」

「この声で食べるのおもしろい（笑）」

「かわいすぎて何度も見てしまいました」

「声もワンコの勢いもすごいのに、ご飯の場所が近いのもツボりました」

「止まって『ちゃんと言い直して』みたいに見てくるのがかわいすぎます」

「ノーマルよし！ のときの『ほんまにええんか？』の顔がクセになります（笑）」

「魂からの『よぉぉしぃ！』じゃないと響かないんですね（笑）。ムツゴロウさんを思い出しました」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）