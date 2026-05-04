高畑充希、出産翌日に会いに来てくれた“大親友”俳優明かす 子ども見て「人間産んだな」
俳優の高畑充希が3日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）にリモート登場。12年来の親友とのエピソードを披露した。
【写真】高畑充希の出産翌日に会いに来てくれた大親友俳優
林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。ゲストに、現在放送中の日曜劇場『GIFT』で熱演を見せ、数々の主演作で日本中を魅了し続ける有村架純を迎えた。
2014年の共演以来、親友だという高畑がリモートで登場。番組では、お互い関西出身で、家に泊まり合う姉妹のような関係だと紹介された。
有村の人柄について「年々明るくなっているような気がしますね。どういう変化か分からないんですけど」と言う高畑は、特に変化を感じた瞬間として今年1月に自身が出産した時のことを振り返り「私、子どもを産んだんですけど、産んだ次の日に会いに来てくれた」と明かした。
笑顔で話す高畑に、有村も思わず笑顔に。「人間やな。人間産んだな」という有村の感想を明かすと、続けて「架純って『生まれたら会いたい会いたい！』とか言うタイプじゃなくて、『無理しなや』って私のことをすごい気遣ってくれるラインを定期的に送ってくれる」と話した。そんな有村からの積極的な反応に「そんな、前のめりに会いたいと思ってくれていたんだって思って、感慨深かったですね」と話していた。
なお、TVerで見逃し配信中。
【写真】高畑充希の出産翌日に会いに来てくれた大親友俳優
林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。ゲストに、現在放送中の日曜劇場『GIFT』で熱演を見せ、数々の主演作で日本中を魅了し続ける有村架純を迎えた。
2014年の共演以来、親友だという高畑がリモートで登場。番組では、お互い関西出身で、家に泊まり合う姉妹のような関係だと紹介された。
笑顔で話す高畑に、有村も思わず笑顔に。「人間やな。人間産んだな」という有村の感想を明かすと、続けて「架純って『生まれたら会いたい会いたい！』とか言うタイプじゃなくて、『無理しなや』って私のことをすごい気遣ってくれるラインを定期的に送ってくれる」と話した。そんな有村からの積極的な反応に「そんな、前のめりに会いたいと思ってくれていたんだって思って、感慨深かったですね」と話していた。
なお、TVerで見逃し配信中。