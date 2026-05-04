今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第26回（2026年5月4日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

天泣とは何か

看護とは何か？

第6週「天泣の教室」（演出：新田真三）はりん（見上愛）と直美（上坂樹里）が外国から来たバーンズ先生（エマ・ヘイワード）から本格的に看護を学びはじめることになる。

彼女はアップルパイを作ってくれるような優しい先生ではなかった。大変なスパルタで、りんたちは戸惑う。

結婚に姑あり。学校に厳しい先生あり。主人公たちに立ちふさがる難しい人物によって、学びを得て成長するという定番だ。はたして『風、薫る』ではその定番を覆すのか、それとも定番のままでいくのか。

サブタイトルは「天が泣く」と書いて「天泣（てんきゅう）」。先生が登場したとき鳥が鳴いていたが、その鳴くではない。「天が泣く」とは晴れているのに雨が降ることを言う。

語り（研ナオコ）は「天の使い」と先生のことを表していた。天の使いが教室に雨を降らすのか物語を追っていこう。

先生はマーガレット・バーンズという名で、いきなり英語で話し始めた。そこで活躍するのは直美。

「ナイチンゲールの看護を学んできました。ナイチンゲール女史の精神は私の中にある」と直美は先生の挨拶（あいさつ）を訳す。

ナイチンゲールの精神のひとつは「観察」すること。先生は、7人全員の名前をちゃんと覚えていて、初めて会ったにもかかわらず、誰が誰かも当てて見せた。事前に7人の情報を聞いていたから、その情報と実際に見た印象を当てはめて、見事に当てたわけだ。なかなかの洞察力である。

先生は、課題の翻訳の発表（理論、座学）には興味がなく、さっそく実習に入った。一筋縄ではいかない実習について触れる前に、ひとつ気になった点をあげておこう。

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