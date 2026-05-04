◆ファーム・リーグ 交流戦 ハヤテ４―６日本ハム（３日・沼津）

プロ野球ファーム・リーグ中地区のハヤテは３日、日本ハムとの交流戦で４―６で敗れ、２連敗を喫した。巨人から育成派遣されている代木大和投手（２２）が先発。初回に２ランを浴び４回３失点で降板した。「チームにいい流れを持ってくることができなかった」と悔やんだ。

１８４センチ、１００キロの恵まれた体格を誇る左腕の派遣期間は３月３１日から６月３０日まで。明徳義塾高から２１年ドラフト６位で巨人に入団。２４年に左肘のトミー・ジョン手術を受け、同年オフに育成で再契約を結んだ。入団５年目の今季は巨人で２登板した後、ハヤテで武者修行中だ。全球種の質の向上と、シーズンを通した安定した投球を課題に掲げる。

勝敗はつかなかったが、ハヤテではこの日を含めて５試合に先発し１勝２敗。「巨人から派遣というチャンスをいただいている。なかなか結果が出ない中でもありますが、辛抱強くやっていきたい」。再びの支配下へ。腕を振り続ける。（伊藤 明日香）