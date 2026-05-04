巨人から育成派遣されているハヤテの代木大和は日本ハム戦で先発して４回３失点（カメラ・伊藤　明日香）

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◆ファーム・リーグ　交流戦　ハヤテ４―６日本ハム（３日・沼津）

　プロ野球ファーム・リーグ中地区のハヤテは３日、日本ハムとの交流戦で４―６で敗れ、２連敗を喫した。巨人から育成派遣されている代木大和投手（２２）が先発。初回に２ランを浴び４回３失点で降板した。「チームにいい流れを持ってくることができなかった」と悔やんだ。

　１８４センチ、１００キロの恵まれた体格を誇る左腕の派遣期間は３月３１日から６月３０日まで。明徳義塾高から２１年ドラフト６位で巨人に入団。２４年に左肘のトミー・ジョン手術を受け、同年オフに育成で再契約を結んだ。入団５年目の今季は巨人で２登板した後、ハヤテで武者修行中だ。全球種の質の向上と、シーズンを通した安定した投球を課題に掲げる。

　勝敗はつかなかったが、ハヤテではこの日を含めて５試合に先発し１勝２敗。「巨人から派遣というチャンスをいただいている。なかなか結果が出ない中でもありますが、辛抱強くやっていきたい」。再びの支配下へ。腕を振り続ける。（伊藤　明日香）