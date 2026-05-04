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YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「京王線高架化2026年度の予定が発表！注目ポイントと見えてきた事とは？【現地の映像で辿る】」と題した動画を公開した。動画では、京王電鉄から発表された2026年度の「京王線（笹塚駅～仙川駅間）連続立体交差事業」の工事予定について、元駅員の知見を交えながら全8工区の現状を速報で解説している。



動画は、京王電鉄が発行する広報誌「Keio高架化Information Vol.8」のトピックスに基づき進行する。まず第1工区（代田橋駅付近）では、仮上り線を通すための盛土撤去やヤード整備が進む。続く第2工区（明大前駅付近）では、井の頭線上空での高架橋構築に加え、井の頭線ホーム移設に伴う土留杭設置工事が始まる点に注目。これは「京王線の高架化と一体となって行われるもの」であり、早期の着工が見込まれるという。



第3工区（下高井戸駅付近）から第4工区（桜上水駅付近）にかけては、高架橋の構築や仮旅客通路の整備が進められる。第5工区（上北沢駅付近）から第7工区（千歳烏山駅付近）でも基礎杭や高架橋の工事が進むが、千歳烏山駅周辺など一部でまだ用地確保が完了していない現状も現地映像とともに指摘された。そして第8工区（仙川駅側取付部）では、仙川橋梁付近にて下り線の高架橋を建設後、「新しい仙川橋梁をジャッキダウンして上下線とも一気に架け替えます」と特殊な手順を解説している。



さらに動画の終盤では、公式には2030年度とされている完成時期についても言及。全国的な資材・人件費の高騰や人手不足を背景に、「現実的には難しくなったと言わざるを得ません」と厳しい見方を示した。工事のステップが17段階ある代田橋駅は、まだ２ステップ目だ。実際に他の私鉄路線でも工期の延長が相次いでいることや、前回の手続き状況から「延長の発表タイミングは、ギリギリのタイミングになる可能性もあります」と分析している。



大規模な都市計画事業のリアルな進捗と、今後の懸念事項が浮き彫りになる解説となった。日々姿を変える沿線の風景とともに、京王線高架化プロジェクトの動向から目が離せない。