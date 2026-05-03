『みんなのバイク』は、みなさまの愛車を紹介させていただくページです。

編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、4月4日（日）に三重県・志摩オートキャンプ場で開催された「SCRAMBLER

THE LAND OF JOY 2026」。ドゥカティジャパンが主催するコミュニティイベントで、人気モデル・スクランブラーシリーズの世界観“LAND OF JOY”を体感しながら、全国のオーナー同士が交流を深められる特別な催しです。

そんな「SCRAMBLER THE LAND OF JOY 2026」に集まったスクランブラーオーナーさんたちに協力していただき、モトメガネ撮影会を行いました。

撮影のほか、スクランブラーシリーズの魅力や楽しみ方、カスタムパーツなどについてオーナー目線でのコメントもいただきました。軽くてパワフル、そして足つきもいいSCRAMBLERシリーズが気になる人、これから購入を検討している人はぜひ参考にしてください。

それでは各車両の写真と、オーナーさんのコメントを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Hirakin

年齢：60代

車両：ドゥカティ スクランブラー フルスロットル

所有歴：2年4ヵ月

総走行距離：8,000km

排気量：750cc～（リッタークラス）

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

SCRAMBLERの購入を決めた一番の要素は？

デザインとL型ツインのエンジンフィーリングですね。

以前に乗っていた車両は？

長くドゥカティに乗っています。ディアベル→スクランブラー デザートスレッド、そしてこのフルスロットルの順で乗り替えました。

比較検討した車両は？ 現在のSCRAMBLERを選んだポイントは？

これまで乗ってきたドゥカティの中で、抜群の取りまわしのよさを感じました。

数あるバイクの中でSCRAMBLERスタイルに惹かれた理由は？

国産車にはないバイクらしい刺激と心地よい振動、そして軽さが決め手でした。800ccで乾燥重量170kg台という軽さのおかげでタイトなワインディングでもヒラヒラ走れて楽しいですね。扱いやすさと刺激のバランスが絶妙で、自分の走り方に合っていたためスクランブラーを選びました。

他メーカーのSCRAMBLERではなくDUCATIを選んだ理由は？

国産車もいいですが、できがよすぎるというか…刺激が足りないと感じていました。対してドゥカティはスクランブラー含め、心地よい振動と独特の乗り味が私に合っていました。

ディアベルやデザートスレッドなどを乗り継ぎ、そのユニークで面白い走りが大好きだったことが一番の理由ですね。

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

ストレートが短く、コーナーが連続する峠道を軽快に駆け抜ける瞬間。軽さと扱いやすさが際立って、ヒラヒラと自由に操れるんです。

お気に入りのポイントは？

初心者でも上級者でも扱いやすい「懐の深さ」ですね。見た目の良さに加え、街乗りからワインディングまで何でもこなせる万能さがあります。

パーツではブレーキディスク。フローティングピンをあえて1色だけ変えてみました。あとはヒートガードのレッドは自作カッティングシート、タンク下のポーチは本来ハンドルに取り付けるモノをここに付けてみました。便利ですよ。

ビギナーからベテランまで、SCRAMBLERシリーズが支持される理由は…？

モトメガネが取材した「LAND OF JOY」会場には、多くのスクランブラーオーナーが集まりました。ビギナー、女性から、数々のバイクを乗り継いだベテランライダーまで広く「スタイル」「軽さ」「足つき」「伝統のL型ツインエンジン」「どこでも走れる万能性」などを支持理由に挙げていました。

また、スクランブラーシリーズは空冷L型2気筒803㏄エンジンを搭載する4つのグレードを展開。オーナーの走りのスタイル、デザインの好みに合わせて選択可能です。

【Scrambler Nightshift（ナイトシフト）】

クラシック×カフェレーサー仕様。税込159万円 【Scrambler Icon Dark（アイコン ダーク）】

Iconベースでマットブラック基調のシックな配色。税込123万円

【Scrambler Icon（アイコン）】

シリーズの基準となる王道モデル。税込138万円 【Scrambler Full Throttle（フルスロットル）】

シリーズ中もっともスポーティなモデル。153万8,000円

スクランブラーシリーズはカジュアルなスタイルでかわいらしさとカッコよさを絶妙にバランスさせたモデルです。カラーも豊富で、自分好みの一台を選べることも大きな魅力。

さらに、シート高が795mmと低く足つきもいいため、女性やビギナーでも安心して扱えます。ドゥカティがもつレーシーなイメージとは異なる魅力をもつスクランブラーシリーズ。初めて免許を取った人や初めてドゥカティに触れる人にもピッタリの一台になってくれるでしょう。