◆米大リーグ ツインズ４―１１ブルージェイズ（２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２日（日本時間３日）、敵地・ツインズ戦に「４番・三塁」でフル出場し、２試合連続の本塁打となる８号ソロを放った。２戦３発となるアーチは中堅へ飛距離４５３フィート（約１３８メートル）の特大弾だった。１点を追う８回無死一、二塁では同点の中前適時打を放ち、チームの逆転勝利につなげた。２安打２打点と主軸の役目を果たした。

敵地で甲高い快音が響き渡った。２点を追う６回１死の３打席目。岡本はカウント１―１から２番手右腕・トパの甘く入った９２・４マイル（約１４８・７キロ）シンカーを振り抜いた。打った瞬間、誰もが本塁打を確信した２戦連発の８号ソロ。「ちゃんと捉えられて良かった。いい形で打てた」と充実感をにじませた。

バックスクリーン左にある２階観客席へ放った一発の飛距離は、メジャー移籍後自己最長となる４５３フィート（約１３８・１メートル）。今季のチーム＆日本人最長で、メジャー全体でも今季の８位の特大弾だった。昨季５５発を放った大谷ですら、昨季の最長は４５４フィート（約１３８・４メートル）。ヒーローインタビューを受けたＭ・ストローも「今日の本塁打は、これまでに見た中で最も印象的なものの一つ。あそこまで運ぶのは難しい」と目を丸くした。

１点を追う８回無死一、二塁では同点の中前打。この回一挙８得点、逆転勝ちに大きく貢献した。６試合連続で４番を任され、直近の４勝は先制打、逆転打、勝ち越し弾、同点打といずれも殊勲打。勝負強さを見せ「チームが勝ったことが一番良かった。勝利に貢献できるように日々頑張っていきたい」とうなずいた。

メジャーの投手陣に、たった１か月で適応してみせた。開幕から日本の投手よりも速い直球には苦戦せず、３割以上を打っていた。だが直球に近い球速で、手元で小さく動くシンカーには苦戦。この日の試合前の時点でシンカーに対しては打率９分１厘と頭を悩まされてきた。この日はともにシンカーを捉え２安打と適応しつつあるが「どの球も打てるようにしていきたい」と気を引き締め直した。

１日の試合では３発目と思われた打球が失速してフェンスを越えず。試合後には「ケサディーヤ（メキシコ料理）を試合前に食べなかったので、食べていたら本塁打になっていたと思う」と冗談とも思えるコメントを残した。現地メディアはこの談話を紹介し、８号を打った後に球団公式ＳＮＳは「彼は今日、ケサディーヤを食べたんだと思う」と投稿した。グラウンド内外で岡本が本領を発揮し始めている。

５月に入ってから２戦３発。開幕からチームの３３試合で８本塁打は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると、３９・３発ペースだ。巨人で４番と主将の重責を担った男が、米国でも勢いに乗ってきた。