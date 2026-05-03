3歳マイル王を決めるG1「第31回NHKマイルカップ」（芝1600メートル）は10日、東京競馬場でゲートイン。今年も各路線から精鋭たちが顔をそろえた。

中心は2歳王者カヴァレリッツォだ。牡馬クラシック初戦の皐月賞は直線で伸びを欠いて13着。初めて2000メートルに挑戦したが、距離が長かった印象だ。昨年の朝日杯FSはメンバー最速となる上がり3F34秒3の末脚で差し切りV。3戦2勝、2着1回のマイル戦は絶好の条件だ。休み明け2戦目で上積みも必至。反撃へ態勢は整った。

ロデオドライブの器の大きさも相当だ。前哨戦のニュージーランドTは2着に敗れたとはいえ、勝ち馬とはタイム差なし。前々走の1勝クラス（中山芝1600メートル）は、前走よりも速い1分32秒1の好時計で制している。精神面に課題は残すものの、能力の高さは疑いようがない。力を出し切れば逆転戴冠も十分に狙える。

皐月賞15着から巻き返しを図るアドマイヤクワッズも見逃せない。昨年のデイリー杯2歳Sではカヴァレリッツォを破って重賞初制覇。2000メートル戦の直近2戦は先行策をとっており、レースぶりにも幅が出てきた。展開に左右されにくい自在性も魅力。G1舞台で4戦ぶり勝利を挙げても不思議はない。

スピードならダイヤモンドノットがメンバー随一か。京王杯2歳S、ファルコンSと1400メートルの重賞を2勝。ともに好位抜け出しで押し切ったように、マイペースなら簡単には止まらない。この他にもチャーチルダウンズCでデビュー2連勝を決めたアスクイキゴミ、東京マイルで行われたサウジアラビアRCの勝ち馬エコロアルバ、未勝利→ニュージーランドTと連勝中のレザベーションなど重賞勝ち馬がエントリーしている。