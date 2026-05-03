山田涼介の「代表作」だと思う作品ランキング！ 2位『探偵学園Q』、では1位は？
アイドルグループ「Hey! Say! JUMP」のメンバーでありながら、俳優としても活躍する山田涼介さん。これまで数々の作品で主演を務め、多くのヒット作を生み出しています。
All About ニュース編集部は4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「山田涼介出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「山田涼介の代表作だと思う作品」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『探偵学園Q』（日本テレビ系）です。
同名の人気漫画をドラマ化した同作は、優れた才能を持つ個性豊かな生徒たちが難事件に挑む青春ミステリードラマです。山田さんが演じたのは、天才的な頭脳と謎めいたオーラを持つクールな少年・天草流。複雑な内面を抱えたキャラクターを見事に体現し、現在も代表作の1つとして語り継がれる作品です。
アンケートでは、「俳優・山田涼介さんが一躍注目を浴びた作品、キャリアが本格始動した」（60代男性／東京都）、「ドラマで初めて山田さんをみたのがこのドラマだから私の中ではイメージになっているから」（40代女性／茨城県）、「頭脳明晰なキャラクターが印象的で、落ち着いた演技が魅力的でした」（30代女性／東京都）などの声が集まりました。
1位を獲得したのは、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）です。
2013年から2014年にかけて放送され、山田さんは4代目・金田一一役を担当。初代の堂本剛さん、松本潤さん、亀梨和也さんからバトンを受け継ぎました。普段はお調子者で少し抜けたところがありながら、事件が起きると天才的な推理力を発揮する高校生探偵を熱演。山田さんを語るうえで欠かせない作品として圧倒的支持を集めました。
回答者からは、「歴代の名だたる先輩方が演じてきた大人気シリーズの四代目を襲名し、プレッシャーの中で『山田涼介ならではの金田一』を確立したからです」（50代男性／神奈川県）、「国民的ミステリー作品の主演を務め、歴代キャストの中でも若い世代に強い印象を残しました」（40代男性／大阪府）、「長年続いたきた、金田一の事件簿の主演になったことは、山田君にとって大きな転機になったと感じたから」（30代女性／広島県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
All About ニュース編集部は4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「山田涼介出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「山田涼介の代表作だと思う作品」ランキングを紹介します。
2位：『探偵学園Q』（天草流）／70票
2位にランクインしたのは、『探偵学園Q』（日本テレビ系）です。
同名の人気漫画をドラマ化した同作は、優れた才能を持つ個性豊かな生徒たちが難事件に挑む青春ミステリードラマです。山田さんが演じたのは、天才的な頭脳と謎めいたオーラを持つクールな少年・天草流。複雑な内面を抱えたキャラクターを見事に体現し、現在も代表作の1つとして語り継がれる作品です。
アンケートでは、「俳優・山田涼介さんが一躍注目を浴びた作品、キャリアが本格始動した」（60代男性／東京都）、「ドラマで初めて山田さんをみたのがこのドラマだから私の中ではイメージになっているから」（40代女性／茨城県）、「頭脳明晰なキャラクターが印象的で、落ち着いた演技が魅力的でした」（30代女性／東京都）などの声が集まりました。
1位：『金田一少年の事件簿』（金田一一）／109票
1位を獲得したのは、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）です。
2013年から2014年にかけて放送され、山田さんは4代目・金田一一役を担当。初代の堂本剛さん、松本潤さん、亀梨和也さんからバトンを受け継ぎました。普段はお調子者で少し抜けたところがありながら、事件が起きると天才的な推理力を発揮する高校生探偵を熱演。山田さんを語るうえで欠かせない作品として圧倒的支持を集めました。
回答者からは、「歴代の名だたる先輩方が演じてきた大人気シリーズの四代目を襲名し、プレッシャーの中で『山田涼介ならではの金田一』を確立したからです」（50代男性／神奈川県）、「国民的ミステリー作品の主演を務め、歴代キャストの中でも若い世代に強い印象を残しました」（40代男性／大阪府）、「長年続いたきた、金田一の事件簿の主演になったことは、山田君にとって大きな転機になったと感じたから」（30代女性／広島県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)