リロ・スティッチ 楽曲家と島谷ひとみ、名古屋・栄に集結！ 中京テレビクリエイション JST Nagoya HAWAII Festival 2026

記事ポイント 東海エリア最大級のハワイイベントが2026年5月22日〜24日、名古屋・栄で3日間開催「リロ・アンド・スティッチ」楽曲家マーク・ケアリイ・ホオマルや島谷ひとみが出演4,000人のフラダンサーによるステージ、40店舗以上のショッピング・約20店舗のグルメが集結 東海エリア最大級のハワイイベントが2026年5月22日〜24日、名古屋・栄で3日間開催「リロ・アンド・スティッチ」楽曲家マーク・ケアリイ・ホオマルや島谷ひとみが出演4,000人のフラダンサーによるステージ、40店舗以上のショッピング・約20店舗のグルメが集結

名古屋の中心部・栄エリアが初夏のハワイ一色に染まります。

中京テレビクリエイションが主催する「JST Nagoya HAWAII Festival 2026」が、2026年5月22日（金）から24日（日）の3日間、オアシス21とエディオン久屋広場を舞台に開催されます。

入場は無料で、フラ・音楽・グルメ・ショッピングを通じてハワイの雰囲気をたっぷりと体感できます。

中京テレビクリエイション「JST Nagoya HAWAII Festival 2026」





イベント名：JST Nagoya HAWAII Festival 2026開催日程：2026年5月22日（金）・23日（土）・24日（日）※5月22日（金）はオアシス21のみで開催開催場所：オアシス21（名古屋市東区東桜一丁目11番1号）／エディオン久屋広場（名古屋市中区栄三丁目）入場料：無料主催：中京テレビクリエイション公式Webサイト：cte.jp/hawaii-fes/

「JST Nagoya HAWAII Festival」は2010年にスタートし、現在では毎年30万人以上が来場する東海エリア最大級のハワイイベントに成長します。

名古屋の都心・栄エリアを舞台に、世代を超えて楽しめる初夏の恒例イベントとして定着しています。

会場では東海エリアを中心に活動する4,000人ものフラダンサーが一斉にステージを彩ります。

ハワイからの豪華ゲストを招いた特別ステージも予定されており、本場のフラ文化と音楽を名古屋の街なかで体感できる3日間です。

ショッピング＆グルメエリア

会場内にはハワイアン雑貨やアパレルを扱う販売ブースが40店舗以上出店します。

アロハシャツやレイなどのハワイアンスタイルのアイテムをその場で手に取りながら、ショッピングを一日中楽しめます。

飲食エリアには約20店舗が並び、ロコモコやガーリックシュリンプなど、ハワイらしいグルメを屋外で味わえます。

家族連れや友人同士で、栄の開放的な広場空間でゆっくりと過ごせる構成です。

出演ゲスト





マウイ島出身のアイランドレゲエバンド・EKOLU（エコル）は、ハワイで最も権威ある音楽賞「Na Hoku Hanohano Award」を12回受賞したハワイを代表するグループです。

青いトライバル柄のアロハシャツを揃いで着た3人が放つ圧倒的なステージパフォーマンスは、世界各地のフェスティバルで高く評価されています。





Mark Keali’i Ho’omalu（マーク・ケアリイ・ホオマル）は、映画「リロ・アンド・スティッチ」の楽曲を制作した音楽家・クムフラ（フラの師）として国際的に知られる存在です。

フラの伝統的な所作と革新的な表現を融合させたスタイルは、フラ界に新たな可能性を切り開いてきています。

本フェスでは、その洗練されたステージを間近で体感できます。





Kaloku Holt（カロク・ホルト）はシンガーソングライターとしてだけでなく、ウクレレプレイヤーおよびクムフラとしても活躍するマルチアーティストです。

音楽とフラの両面からハワイ文化の精神「アロハ」を体現し、国内外でその魅力を発信し続けています。





国内ゲストには、「亜麻色の髪の乙女」などの数々のヒット曲で知られる島谷ひとみが登場します。

白いオーガンジーブラウスとワイドパンツ姿でスタジオポートレートに写る彼女は、ハワイイベントへの出演やフラダンサーとの共演経験も豊富で、会場にアロハの空気をもたらすステージが期待されます。

2026年のラインナップはさらにゲストの追加発表も予定されています。

名古屋・栄の青空の下、本場ハワイのフラと音楽、食と雑貨が一堂に集う「JST Nagoya HAWAII Festival 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 5月22日（金）と23日（土）・24日（日）で会場に違いはありますか

A. 5月22日（金）はオアシス21のみでの開催で、エディオン久屋広場は5月23日（土）・24日（日）に加わります。

Q. ゲストの出演スケジュールはどこで確認できますか

A. 出演者やステージスケジュールの詳細は、公式Webサイト（cte.jp/hawaii-fes/）に順次掲載されます。

Q. EKOLUはどのような音楽ジャンルのアーティストですか

A. マウイ島出身のアイランドレゲエバンドで、ハワイの音楽賞「Na Hoku Hanohano Award」を12回受賞しているグループです。

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