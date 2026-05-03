新型「フォレスター」まもなく発表！

スバルの人気ミドルサイズSUV「フォレスター」が、さらなる進化を遂げようとしています。

2025年4月のデビュー以来、非常に好調な売れ行きを記録してきた現行モデルですが、生産上限に達したこともあり、2026年春に登場する改良モデル（C型）への切り替えが始まっています。

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正式発表に先立ち、スバル販売店ではすでに先行予約の受付が行われているのですが、どのような進化を遂げるのでしょうか。

次回の改良における最大の注目ポイントは、ラインナップの再編と、新グレード「ツーリング」および「ツーリング EX」の導入です。

この新グレードは、幅広いユーザーにターボエンジンの力強い走りを楽しんでもらえるよう、あえて装備を厳選することで、機能性とコストパフォーマンスを高い次元で両立させたエントリーモデルで、力強い加速が魅力の1.8リッター水平対向直噴ターボエンジンが搭載されています。

外観は、SUVらしいタフさをストレートに表現したデザインが特徴です。フロントグリルやバンパーガード、サイド部分には、あえて無塗装ブラックの加飾を施すことで、道具感のある力強い佇まいを演出。ダークメタリック塗装と切削光輝を組み合わせた18インチアルミホイールが、全体を精悍に引き締めています。

車内に足を踏み入れると、そこにはシンプルながらも上質な空間が広がります。インテリアカラーはブラックとプラチナの2色から選ぶことができ、どちらのシートにも鮮やかなブルーステッチが施されています。

本革巻のステアリングホイールや、シルバーステッチが入った合成皮革のシフトブーツなど、細かな部分の質感にもこだわりが感じられるほか、運転席と助手席のパワーシートやドライバーモニタリングシステム、ナビゲーション機能といった快適・安全装備が標準で備わっているのも嬉しいポイントです。

機能面では、上位グレードのツーリング EXには、高度運転支援システム「アイサイトX」と12.3インチのフル液晶メーターが搭載されており、より安全なロングドライブを実現。スタンダードなツーリングでは、ホワイトリング照明が美しいルミネセントメーターが採用されました。

これら新グレードの追加だけでなく、シリーズ全体の利便性も底上げされました。全車でスマートリヤビューミラーの画質が向上し、後方の視界がよりクリアになったほか、ワイヤレスチャージャーの給電機能も強化され、スマートフォンの充電がよりスムーズに行えるようになっています。

また、昨今の社会情勢やアウトドア需要を反映し、ストロングハイブリッド（S：HEV）モデルには、AC100V／1500Wのアクセサリーコンセントが全車を標準装備。これにより、キャンプや災害時などに電化製品を使用することが可能となりました。

グレード構成については、ユーザーが選びやすいよう整理され、売れ筋のアイサイトX搭載モデルを軸とした展開となっています。

新たなフォレスターは価格設定も戦略的なもので、新設定のツーリングは385万円（消費税込）から。シリーズの中で最も身近な価格でターボモデルを手に入れることができます。

ストロングハイブリッドモデルについては、アクセサリーコンセントの標準化などによって若干の価格改定（一律4万4000円アップ）が行われましたが、その分、実用性は確実に高まっています。

時代に合わせた進化を遂げ、より選びやすく、より実用的になる新型フォレスター。まもなくの正式発表に向けて、今後さらに大きな注目を集めることになりそうです。