5月2日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。京都競馬場で行われる伝統の長距離G1・天皇賞春の予想を公開した。

動画冒頭で本命に挙げたのは、武豊騎乗のアドマイヤテラ。阪神大賞典で見せた走りを踏まえ、「展開が向かないなど不運なレースも続いていたが、あの内容は見事。あれだけステイヤーらしい走りを見せられると本命にせざるを得ない」と、そのスタミナと適性を評価した。

対抗には伏兵ミステリーウェイを指名。「同型が少なく、ペースはそれほど速くならない想定。松本騎手の思い切った騎乗がハマれば一発あってもおかしくない」と、展開ひとつでの浮上に期待を寄せた。

一方、1番人気が予想されるクロワデュノールについては、「人気しすぎていて買いにくい。負けるとすればこの距離」と分析。スタミナ勝負となる伝統の一戦で、波乱の可能性にも言及した。動画を見た視聴者からは「買い目ほぼクロワやんけ」、「クロワにもステルス呪いをかける男」、「爆荒れの可能性出てきた」などと様々なコメントで盛り上がりを見せた。