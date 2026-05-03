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GWも残りわずか。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？　東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】

□上り：5月4日・5月5日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

▼ 5月4日はどこが混む？
▼ 5月5日はどこが混む？
▼ 5月6日はどこが混む？

「渋滞予想」5月4日（月）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月4日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈下り〉
・岩槻IC→久喜IC　久喜IC付近　10キロ
〈上り〉
・栃木IC→羽生IC　羽生PA付近　25キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　15キロ
・那須IC→西那須野塩原IC　西那須野塩原IC付近　10キロ

□常磐自動車道
〈下り〉
・三郷JCT→柏IC　柏IC付近　10キロ
・千代田石岡IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC　柏IC付近　20キロ
・岩間IC→土浦北IC　千代田石岡IC付近　15キロ

□関越自動車道
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　15キロ
〈上り〉
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　30キロ
・赤城IC→前橋IC　駒寄PA付近　10キロ

□北関東自動車道
〈西行き〉
・茨城町東IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈外回り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
〈内回り〉
・稲敷IC→つくば牛久IC　牛久阿見IC付近　10キロ
・日の出IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ
〈上り〉
・穴川IC→花輪IC　花輪IC付近　10キロ
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・湾岸千葉IC→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　10キロ

□横浜横須賀道路
〈上り〉
・衣笠IC→朝比奈IC　朝比奈IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　15キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　15キロ
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　30キロ

□東京湾アクアライン
〈下り〉
・アクアTN付近　18キロ
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　15キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
・駒門PASIC→大井松田IC　都夫良野TN付近　20キロ

「渋滞予想」5月4日（月）はどこが混む？【中部】

【画像】は地図で一目でわかる、5月4日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□中央自動車道
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC　土岐IC付近　10キロ

□東富士五湖道路
〈下り〉
・富士吉田IC→須走IC　須走IC付近　10キロ

□北陸自動車道
〈下り〉
・安宅SIC→美川IC　能美根上SIC付近　10キロ
〈上り〉
・白山IC ⇒ 能美根上SIC　美川IC付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT　岡崎IC付近　15キロ
〈上り〉
・豊田上郷SIC→岡崎IC　　岡崎IC付近　10キロ

□新東名高速道路
〈下り〉
・新城IC→豊田東JCT　岡崎東IC付近　20キロ
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　額田TN付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC　鈴鹿IC付近　20キロ

□伊勢自動車道
〈下り〉
・伊勢関IC→久居IC　津IC付近　15キロ
〈上り〉
・久居IC→芸濃IC　芸濃IC付近　10キロ
・玉城IC→松阪IC　松阪TN付近　10キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・名港中央IC→湾岸長島IC　湾岸長島IC付近　10キロ
〈上り〉
・刈谷SIC→豊田JCT　豊田JCT付近　10キロ

「渋滞予想」5月4日（月）はどこが混む？【関西・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月4日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈下り〉
・蒲生SIC→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　10キロ
・草津JCT→京都南IC　旧山科BS　付近　15キロ
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ

□京滋バイパス
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ

□阪和自動車道
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近　10キロ

□中国自動車道
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　10キロ
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ
・三木JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　15キロ

□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC　川西IC付近　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□九州自動車道
〈下り〉
・須恵SIC→鳥栖JCT　筑紫野IC先付近　10キロ
〈上り〉
・広川IC→筑紫野IC　基山PA先付近　15キロ
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　20キロ

□東九州自動車道
〈下り〉
・今川SIC→椎田南IC　椎田南IC付近　10キロ