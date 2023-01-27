◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―５巨人（２日・甲子園）

ゴールデンウィークの甲子園に詰め掛けた今季最多４万２６３６人が、阪神・佐藤輝明内野手（２７）の衝撃アーチに騒然とした。５点リードの８回。先頭でルシアーノの直球を右翼席に打ち込んだ。「しっかり当たれば（打球速度は）出る」。２試合ぶりでリーグ単独トップの８号ソロは、ＮＰＢ＋によると打球速度１８７・２キロ。ドジャース・大谷、ヤンキース・ジャッジら米メジャーでもトップクラスの数字をたたき出した。

誰にも止められない。初回の先制二塁打から５回は中前に運び、７回にも二塁打を放って今季３度目の４安打でリーグトップを走る打率は４割５厘。「割と状態はいい。変わらずしっかり準備していけたら」。二塁打１４本は、０１年・谷佳知（オリックス）のシーズン歴代最多５２本をはるかに超える６９本ペース。自身初の３戦連続で昨年に並ぶ７度目となった猛打賞も１０年・西岡剛（ロッテ）、１５年・秋山翔吾（西武）の２７回を上回る３４回ペースと無双している。

絶好調の要因の一つが、構えた時のバットの角度。理由は「秘密」としたが、開幕後しばらくして「少し手の位置を動かしたことで自然とそうなった」と以前より寝かせる形になった。最短距離かつ一定の角度でインパクトまで持っていくことができるようになり、コンタクト率が向上した。

すでにリーグトップの打点も「２７」に更新。藤川監督は「らしくやってくれている」と堂々の３冠に輝く主砲をたたえた。攻撃陣全体も活発で今季最多タイの１６安打で７点を奪い、２６年の甲子園での伝統の一戦に初勝利。首位をガッチリ守った。（中野 雄太）