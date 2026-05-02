アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「モテる女性の特徴」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】「モテる女性の雰囲気」ランキング 男性100人が答えた“1位”は？（図解：7枚）

女性のどんな行動にドキッとする？

調査は2月24日、成人男性100人を対象にインターネットリサーチで実施。

「『モテそう』と感じる女性はどのような雰囲気ですか？」と尋ねると、「親しみやすい」が61人で最も多く、次いで、「ポジティブなオーラをまとっている」（51人）、「柔らかさがある」（40人）の順でした。

さらに、「女性のどのような言動にドキッとしますか？」と自由回答形式で尋ねると、寄せられた回答からは、男性にとって魅力的に映る女性の言動として「自然なボディタッチ」「好意を感じる言葉」「目を見て話す行動」の3つの傾向が見られました。

1つ目の「自然なボディタッチ」としては、「雑談中に手や腕を何気なく触れられたとき、ドキッとします」「ゴミを取るときに、身体に触れてくる行動です」「歩いているときに袖を軽くつかまれたり、さりげなく体に触れられたりするのも弱いです」などの回答がありました。

2つ目の「好意を感じる言葉」としては、「仕事を終えたときに『今日も○○さんと話せて楽しかったです。お疲れさまでした〜！』って言われてドキッとしました」「飲みに行ったときに、女性から積極的に2軒目を提案してくることです」「会話中に、自分だけを特別扱いするような発言をされた瞬間です」などの回答がありました。

3つ目の「目を見て話す行動」としては、「目をしっかり見て話をしてくれると、ドキッとします」「目を見つめて笑顔で話をしてくるときです」「じっと目を見て、話を聞いてくれるとドキドキします」などの回答がありました。

この回答について同社は、「誠実さや関心のサインとして受け取られやすい目を見て話す行動は、男性に好印象を与える要素となっていることが分かります」とコメントしています。

男性の皆さん、「モテそう」な女性のどんな行動にドキッとしますか……？

