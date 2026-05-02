◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１４節 横浜ＦＭ―水戸（２日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで水戸と対戦し、１―１から突入したＰＫ戦で１―３で敗れた。

千葉戦から中２日のため、先発６人を入れ替えた一戦。前半５分、ＦＷオナイウ情滋の左ＣＫを、ＦＷ谷村が頭で合わせて２戦連発となる得点で先制点を奪った。ここまで加入後ゴールを決めれば９戦全勝の不敗神話を継続するエースの一発でリードを奪うも、先生以降、水戸に終始主導権を握られる展開に。同２７分に同点を許し、終わってみれば２倍の１４本（横浜ＦＭ７本）のシュートを打たれるなど圧倒される試合内容。後半途中から天野、渡辺、宮市、クルークス、キニョーネス、デービッドを送り出したが、終盤のクルークス、谷村が連続でエリア内でシュートを放つもＧＫ西川に阻まれる。１―１で９０分を終え、横浜ＦＭは１４戦目で２０クラブで最も遅い初のＰＫ戦。先攻１番手の横浜ＦＭクルークス、３番手天野のキックをセーブされ、４番手キニョーネスも外して、１―３で敗戦。昇格組の水戸に２戦２敗を喫した。

試合後、大島秀夫監督は「正直、水戸相手に今回の布陣で戦うと、こういう試合になるのかなと想定していた中で、最後パワーをかけて勝ちに持っていくプランだったが、結果、ＰＫ負けで勝ち点１となってしまったことはすごく残念」と振り返った。