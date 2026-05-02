2日午後6時28分ごろ、三重県、奈良県、和歌山県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は奈良県で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度4を観測したのは、三重県の尾鷲市と熊野市、それに三重紀北町、奈良県の御所市、宇陀市、天川村、それに下北山村、和歌山県の御坊市、湯浅町、みなべ町、日高川町、田辺市、新宮市、白浜町、太地町、それに古座川町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□三重県

尾鷲市 熊野市 三重紀北町



□奈良県

御所市 宇陀市 天川村

下北山村



□和歌山県

御坊市 湯浅町 みなべ町

日高川町 田辺市 新宮市

白浜町 太地町 古座川町

■震度3

□三重県

伊勢市 大台町 玉城町

三重大紀町 三重御浜町 紀宝町

鈴鹿市 津市 松阪市

名張市 伊賀市 多気町

三重明和町



□奈良県

奈良市 大和高田市 大和郡山市

天理市 橿原市 桜井市

五條市 生駒市 香芝市

葛城市 山添村 平群町

三郷町 斑鳩町 安堵町

奈良川西町 三宅町 田原本町

曽爾村 御杖村 高取町

明日香村 上牧町 王寺町

広陵町 河合町 吉野町

大淀町 下市町 黒滝村

野迫川村 十津川村 奈良川上村

東吉野村



□和歌山県

和歌山市 海南市 橋本市

有田市 紀の川市 紀美野町

かつらぎ町 高野町 和歌山広川町

有田川町 和歌山美浜町 和歌山日高町

由良町 和歌山印南町 上富田町

すさみ町 那智勝浦町 北山村

串本町



□愛知県

蒲郡市 半田市 愛知美浜町



□滋賀県

長浜市 近江八幡市 草津市

栗東市 甲賀市 野洲市

湖南市



□京都府

京都中京区 京都伏見区 京都西京区

城陽市 八幡市 京田辺市

南丹市 木津川市 久御山町

井手町 宇治田原町 和束町

精華町 南山城村



□大阪府

大阪都島区 大阪福島区 大阪此花区

大阪港区 大阪大正区 大阪西淀川区

大阪東淀川区 大阪東成区 大阪生野区

大阪旭区 大阪城東区 大阪東住吉区

大阪西成区 大阪淀川区 大阪鶴見区

大阪住之江区 大阪平野区 大阪北区

大阪中央区 豊中市 吹田市

高槻市 守口市 枚方市

八尾市 寝屋川市 大東市

箕面市 柏原市 東大阪市

四條畷市 交野市 島本町

能勢町 大阪堺市堺区 大阪堺市中区

大阪堺市西区 大阪堺市南区 岸和田市

泉大津市 貝塚市 泉佐野市

富田林市 河内長野市 松原市

大阪和泉市 羽曳野市 藤井寺市

泉南市 大阪狭山市 阪南市

忠岡町 熊取町 田尻町

大阪太子町 千早赤阪村



□兵庫県

豊岡市 神戸灘区 神戸兵庫区

神戸長田区 神戸西区 尼崎市

明石市 宝塚市 洲本市

南あわじ市 淡路市



□徳島県

徳島市 鳴門市 小松島市

石井町 北島町 阿南市

那賀町 牟岐町 美波町



□香川県

土庄町

■震度2

□三重県

鳥羽市 志摩市 度会町

南伊勢町 四日市市 桑名市

亀山市 いなべ市 木曽岬町

東員町 菰野町 三重朝日町

川越町



□奈良県

上北山村



□和歌山県

岩出市 九度山町



□愛知県

豊橋市 豊川市 新城市

田原市 豊根村 名古屋千種区

名古屋北区 名古屋中村区 名古屋瑞穂区

名古屋熱田区 名古屋中川区 名古屋港区

名古屋南区 名古屋守山区 名古屋緑区

名古屋名東区 岡崎市 一宮市

瀬戸市 愛知津島市 碧南市

刈谷市 豊田市 安城市

西尾市 常滑市 稲沢市

東海市 大府市 知多市

知立市 高浜市 岩倉市

豊明市 日進市 愛西市

清須市 北名古屋市 弥富市

愛知みよし市 あま市 長久手市

東郷町 大治町 蟹江町

飛島村 阿久比町 東浦町

南知多町 武豊町 幸田町



□滋賀県

彦根市 高島市 米原市

愛荘町 豊郷町 多賀町

大津市 守山市 東近江市

滋賀日野町 竜王町



□京都府

京都北区 京都上京区 京都左京区

京都東山区 京都下京区 京都南区

京都右京区 京都山科区 宇治市

亀岡市 向日市 長岡京市

大山崎町 笠置町 京丹波町

福知山市 綾部市 宮津市

京丹後市 与謝野町



□大阪府

大阪西区 大阪天王寺区 大阪浪速区

大阪阿倍野区 大阪住吉区 池田市

茨木市 摂津市 豊能町

大阪堺市東区 大阪堺市北区 高石市

大阪岬町 河南町



□兵庫県

養父市 朝来市 兵庫香美町

神戸東灘区 神戸須磨区 神戸垂水区

神戸北区 神戸中央区 西宮市

芦屋市 伊丹市 加古川市

三木市 高砂市 川西市

小野市 三田市 加西市

丹波篠山市 丹波市 加東市

猪名川町 多可町 兵庫稲美町

播磨町 姫路市 赤穂市

宍粟市 たつの市 福崎町

兵庫神河町 兵庫太子町 上郡町



□徳島県

吉野川市 阿波市 美馬市

佐那河内村 神山町 松茂町

藍住町 板野町 上板町

つるぎ町 勝浦町 上勝町

海陽町



□香川県

高松市 さぬき市 東かがわ市

小豆島町 三木町 丸亀市

坂出市 善通寺市 観音寺市

三豊市 宇多津町 綾川町

琴平町 多度津町 まんのう町



□東京都

神津島村



□神奈川県

湯河原町



□石川県

加賀市



□福井県

福井市 鯖江市 あわら市

越前市 福井坂井市 越前町

小浜市 高浜町 福井おおい町

福井若狭町



□山梨県

富士河口湖町



□長野県

泰阜村



□岐阜県

恵那市 岐阜市 大垣市

羽島市 瑞穂市 本巣市

海津市 岐南町 笠松町

養老町 垂井町 神戸町

輪之内町 安八町 揖斐川町

大野町



□静岡県

熱海市 伊豆市 伊豆の国市

河津町 函南町 小山町

浜松浜名区 袋井市 湖西市

菊川市



□鳥取県

鳥取市 湯梨浜町 北栄町



□島根県

安来市



□岡山県

真庭市 岡山北区 岡山東区

岡山南区 倉敷市 玉野市

総社市 高梁市 備前市

瀬戸内市 赤磐市 和気町

里庄町



□広島県

竹原市



□山口県

周防大島町



□愛媛県

今治市 松山市



□高知県

室戸市 安芸市 東洋町

奈半利町 田野町 馬路村

芸西村 高知市 南国市

高知香南市

■震度1

□愛知県

設楽町 名古屋東区 名古屋中区

春日井市 犬山市 愛知江南市

小牧市 尾張旭市 豊山町

大口町 扶桑町



□滋賀県

甲良町



□京都府

舞鶴市 伊根町



□兵庫県

西脇市 相生市 市川町

佐用町



□徳島県

徳島三好市 東みよし町



□香川県

直島町



□東京都

八王子市 町田市 国分寺市

東京利島村 新島村 三宅村

御蔵島村



□神奈川県

相模原緑区 秦野市 厚木市

山北町 真鶴町 横浜中区

横浜保土ケ谷区 横浜港北区 横浜戸塚区

川崎中原区 川崎宮前区 茅ヶ崎市



□石川県

小松市 能美市



□福井県

大野市 勝山市 永平寺町

福井池田町 南越前町 福井美浜町



□山梨県

都留市 大月市 忍野村

山中湖村 甲府市 南アルプス市

山梨北杜市 甲斐市 笛吹市

甲州市 中央市 市川三郷町

山梨南部町 富士川町



□長野県

飯田市 箕輪町 飯島町

中川村 松川町 長野高森町

阿智村 平谷村 根羽村

下條村 売木村 天龍村

大鹿村 南木曽町 王滝村

大桑村 木曽町 諏訪市

茅野市 塩尻市 長野南牧村

下諏訪町



□岐阜県

多治見市 中津川市 瑞浪市

美濃加茂市 土岐市 可児市

坂祝町 富加町 川辺町

八百津町 御嵩町 関市

美濃市 各務原市 岐阜山県市

郡上市 関ケ原町 岐阜池田町

北方町 下呂市



□静岡県

伊東市 下田市 東伊豆町

南伊豆町 松崎町 沼津市

三島市 富士宮市 富士市

御殿場市 裾野市 静岡清水町

長泉町 浜松中央区 浜松天竜区

磐田市 掛川市 御前崎市

静岡森町 静岡葵区 静岡駿河区

静岡清水区 島田市 焼津市

藤枝市 牧之原市



□鳥取県

鳥取若桜町 智頭町 八頭町

倉吉市 琴浦町 米子市

境港市



□島根県

松江市 出雲市 雲南市

奥出雲町 益田市 大田市



□岡山県

津山市 新見市 美作市

鏡野町 勝央町 西粟倉村

岡山美咲町 岡山中区 笠岡市

井原市 浅口市 早島町

矢掛町 吉備中央町



□広島県

広島西区 呉市 東広島市

廿日市市 江田島市 府中町

大崎上島町 庄原市 安芸高田市

三原市 尾道市 福山市

神石高原町



□山口県

岩国市 柳井市 上関町

山口市 周南市



□愛媛県

新居浜市 西条市 四国中央市

上島町 伊予市 東温市

愛媛松前町 宇和島市 八幡浜市

大洲市 伊方町



□高知県

安田町 北川村 須崎市

香美市 本山町 大豊町

土佐町 いの町 佐川町

越知町 宿毛市 四万十市

黒潮町



□宮崎県

椎葉村 宮崎美郷町 高千穂町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。