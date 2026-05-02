[5.2 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第14節](長野U)

※18:00開始

主審:鶴岡将樹

<出場メンバー>

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 1 田尻健

DF 3 冨田康平

DF 13 附木雄也

DF 24 渡邉禅

DF 25 田中康介

MF 6 長谷川隼

MF 8 近藤貴司

MF 30 野嶋圭人

MF 46 古賀俊太郎

FW 11 進昂平

FW 18 吉澤柊

控え

GK 21 中野小次郎

DF 4 行徳瑛

DF 7 大野佑哉

MF 5 長谷川雄志

MF 10 山中麗央

MF 15 樋口叶

MF 22 吉田桂介

MF 28 藤川虎太朗

FW 9 大崎舜

監督

小林伸二

[藤枝MYFC]

先発

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 2 永野修都

DF 5 楠本卓海

DF 22 久富良輔

MF 8 浅倉廉

MF 14 三木仁太

MF 23 梶川諒太

MF 26 河本大雅

MF 30 芹生海翔

MF 48 行友祐翔

FW 9 矢村健

控え

GK 1 田口潤人

DF 16 森侑里

DF 28 大森彗斗

MF 13 中村優斗

MF 15 杉田真彦

MF 17 岡澤昂星

FW 7 松木駿之介

FW 11 真鍋隼虎

FW 20 久保征一郎

監督

槙野智章