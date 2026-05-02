長野vs藤枝 スタメン発表
[5.2 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第14節](長野U)
※18:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 3 冨田康平
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
DF 25 田中康介
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
FW 18 吉澤柊
控え
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 15 樋口叶
MF 22 吉田桂介
MF 28 藤川虎太朗
FW 9 大崎舜
監督
小林伸二
[藤枝MYFC]
先発
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 2 永野修都
DF 5 楠本卓海
DF 22 久富良輔
MF 8 浅倉廉
MF 14 三木仁太
MF 23 梶川諒太
MF 26 河本大雅
MF 30 芹生海翔
MF 48 行友祐翔
FW 9 矢村健
控え
GK 1 田口潤人
DF 16 森侑里
DF 28 大森彗斗
MF 13 中村優斗
MF 15 杉田真彦
MF 17 岡澤昂星
FW 7 松木駿之介
FW 11 真鍋隼虎
FW 20 久保征一郎
監督
槙野智章
※18:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 3 冨田康平
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
DF 25 田中康介
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
FW 18 吉澤柊
控え
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
MF 5 長谷川雄志
MF 15 樋口叶
MF 22 吉田桂介
MF 28 藤川虎太朗
FW 9 大崎舜
監督
小林伸二
[藤枝MYFC]
先発
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 2 永野修都
DF 5 楠本卓海
DF 22 久富良輔
MF 8 浅倉廉
MF 14 三木仁太
MF 23 梶川諒太
MF 26 河本大雅
MF 30 芹生海翔
MF 48 行友祐翔
FW 9 矢村健
控え
GK 1 田口潤人
DF 16 森侑里
DF 28 大森彗斗
MF 13 中村優斗
MF 15 杉田真彦
MF 17 岡澤昂星
FW 7 松木駿之介
FW 11 真鍋隼虎
FW 20 久保征一郎
監督
槙野智章