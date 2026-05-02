Snow Manが新曲MVオフショット一挙公開！シックから華やかまで多彩な衣装と表情で魅せ「全員ビジュ良い」「めめカラーの衣装が素敵」「オーラすごい」「しょっぴーのロングブーツ最高」

【写真】Snow Man「SAVE YOUR HEART」「BANG!!」「オドロウゼ！」MVオフショット／9人で「BANG!!」をテレビ初披露した『STAR』オフショット

Snow Manの公式SNSが更新され、「SAVE YOUR HEART」のMVオフショットが公開された。

■Snow Man、ブラック衣装で並ぶクールなビジュアル披露

公開された1枚目では、ブラックを基調としたレザー衣装に身を包んだメンバーが横一列に並ぶ。無機質なコンクリート壁に植物があしらわれたセットのなか、スタイルが際立つコーディネートと、クールな表情が印象的なカットとなっている。

■雰囲気一変、カラフル衣装も

続く2枚目では、打って変わってカラフルな衣装にチェンジ。グリーンバックを背景に、鮮やかな色使いが絶妙なバランスで組み合わさった、個性が光るスタイリングを披露している。

3枚目には、再びブラック衣装の集合ショットを掲載。1枚目とは異なり、肩を組んだり、リラックスしたポーズを見せたりと、メンバー同士の距離の近さを感じさせ、和やかな空気感が伝わってくる。

SNSでは「全員ビジュ良い」「めめカラーの衣装が素敵」「みんなスタイル良すぎる」「オーラすごすぎ」「しょっぴーのロングブーツ最高」「ラウ、スタイルえぐいって」「あべちゃんの表情かわいい」といった声が寄せられている。

■「BANG!!」「オドロウゼ！」のオフショットも公開

公式アカウントでは、「BANG!!」「オドロウゼ！」のMVオフショットも公開されている。

また、Snow Manは4月30日放送の音楽番組『STAR』（フジテレビ系）に出演し、カナダから一時帰国中の目黒蓮を含めた9人で、映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌「BANG!!」をテレビ初披露した。

Snow Man

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