新橋で満喫！ 鳥取県と岡山県の魅力が詰まった注目スポット

JR新橋駅を出てすぐにある「とっとり・おかやま新橋館」は、鳥取県と岡山県の魅力を発信するアンテナショップ。

実はこの2県、隣り合っているもののフルーツなどの旬が重なりにくく、季節の味覚を一度にたくさん楽しめるのが特徴なんです。そんな相性のよさを生かし、両県の食材や特産品を組み合わせて提供しています。2県の魅力を一度に味わえるのも大きなポイント。

館内には、両県の特産品や旬の食材、工芸品などがずらりと並び、都内にいながら現地の空気感を味わえちゃいます。

観光前の情報収集はもちろん、気軽に旅気分を味わいたいときにもぴったりのスポットです。

「ソフトクリーム（ミックス 白桃＆白バラ牛乳）」600円

おすすめのひとつが、「ソフトクリーム」。岡山県産の白桃、鳥取県民に愛される白バラ牛乳、そしてそのミックスの3種類から味を選べます。

今回はミックスをオーダーしました！うっすらピンク色の右半分が白桃。みずみずしい甘さとさっぱりとした後味で、さっそく両県の魅力を味わえました♪

「日本酒飲み比べ」お試し1種300円、ほろ酔い4種1000円（1杯約50ml）

日本酒の飲み比べが楽しめるコーナーにも注目！ 鳥取県、岡山県それぞれの個性豊かな地酒を気軽に体験できちゃいます。

時期によって種類を入れ替えているそうなので、訪れた際はぜひチェックしてみてください！ 味の違いを楽しみながら、お気に入りの一本を見つける楽しさも広がります。

イートインスペースもあるので買い物の合間のひと休みにぴったりです。



1階で買い物や食べ歩きを楽しんだあとは、2階のレストランでゆっくりお食事を！ 岡山県の桃、鳥取県の梨、ふたつの特産品にちなんで「ももてなし家」というかわいらしい名前がつけられています。

各県の郷土料理や旬の食材をたっぷり味わいましょう。店内では現地の観光地の映像が流れていたり、ポスターが貼ってあったりして、都内にいることを忘れてしまいそう。

さっそくおすすめメニューをいただきます！「今岡山県で一番アツいB級グルメです！」と店長さんが笑顔で持ってきてくれたのが「ももてなし家風 えびめし」です。

印象的な黒いご飯は、カラメルソースやカレー粉、デミグラスソース等で炒めた濃厚な味わい。仕上げにエビの粉末がかかっており、風味豊かな仕上がりになっています。温泉卵を絡ませるとまろやかさがアップ。甘辛い味付けがクセになるおいしさです。

さらにお皿からはみ出るほどの大きなエビフライもポイント！

こちらはあえて鳥取県産のえびを使用しているとのことで、岡山名物でありながら鳥取の魅力も楽しめちゃうんです。

「ももてなし家風 えびめし」1500円（ランチ）

ランチセットはサラダとスープ付き。もちろんこちらも岡山県と鳥取県の農家の野菜を使用しています。定期的に変わるドレッシングも両県のブランド。1階のショップで購入できるので、食べて気になったものはおうちに持ち帰ってください♪

「揚げ定食」1500円（ランチ）

鳥取県のおすすめグルメは「唐揚げ定食」。外はカリッと香ばしく、中はジューシーに仕上げられた唐揚げは、ごはんが進む満足度の高い一品です。

肉汁あふれるうま味の強い「匠の大山鶏」を使用しており、ボリューム満点ながらもあっという間に完食してしまいました！ 鶏のブランドも時期によって変わるそうなので、違いを楽しむのもおすすめです。

さらにタルタルソースにもこだわりが！ 隠し味に鳥取県産のらっきょうを使用し、その風味を引き立たせる岡山県産の卵を絡めています。

どちらも現地の味を気軽に楽しめるのが魅力。東京にいながら、鳥取県と岡山県それぞれのおいしい文化を食べ比べできるのは、「ももてなし家」ならではの体験です。

ディナータイムは、現地のお酒とそれに合うおつまみを中心に、食事メニューも充実。いろんな気分やシーンに合わせて過ごせます。夜は、両県の味を囲みながらゆったりとした時間を楽しんで！



グルメを堪能したらぜひ思い出も持ち帰ってくださいね！

1階のアンテナショップにはなんと2000種類以上の鳥取県と岡山県の名産品＆おみやげが揃っています。

お菓子や調味料だけでなく、野菜や魚など、生鮮食品も取り扱うため、スーパーとして利用するお客さんも多いんだとか。見て回るだけでも楽しく、つい手に取りたくなる商品ばかりです。

「元祖きびだんご」540円

「清水白桃ぜりぃ」972円

岡山といえば、「きびだんご」を思い浮かべる方も多いのでは？「きびだんご」だけでも10種類以上の品揃えがあり、どれにするか迷っちゃいます。

また、岡山が誇る名産品である白桃は旬の時期が短く、限られた期間しか味わえない貴重なフルーツ。そんな白桃を使った「清水白桃ぜりぃ」は、上品な甘さとみずみずしさが魅力で、フルーツ王国・岡山ならではのスイーツとして人気です。

国産ジーンズ発祥の地、児島のブランド「Betty Smith」。写真のポーチは1320円

食べ物だけではありません！ 岡山名産のデニムアイテムも多数のブランドが展開されており、ファッション好きにもおすすめです。

左「因幡の白うさぎ」832円、右「因幡の白うさぎ 抹茶餡」897円

「かにみそバーニャカウダ」1361円

一方、鳥取からは、愛らしい見た目の「因幡の白うさぎ」をモチーフにしたお菓子や、蟹のうま味を凝縮した「かにみそバーニャカウダ」など、個性豊かな商品がそろいます。

温泉地として知られる三朝温泉のコスメシリーズなど、旅気分を自宅で楽しめるアイテムも見逃せません！

ご紹介したのはほんの一部。ぜひ実際に足を運んでお気に入りを見つけてください。グルメもおみやげも楽しめるこの場所で、鳥取県と岡山県の魅力をたっぷり堪能しましょう♪



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Text＆Photo：霜越緑（エフェクト）



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