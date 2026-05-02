徳島vs愛媛 スタメン発表
[5.2 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節](鳴門大塚)
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 20 松田佳大
DF 44 山口竜弥
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
MF 8 岩尾憲
MF 24 高田颯也
MF 42 高木友也
FW 14 梶谷政仁
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
控え
GK 31 長谷川徹
DF 22 柳澤亘
DF 97 モヨマルコム強志
MF 10 杉本太郎
MF 55 重廣卓也
MF 69 福田武玖
MF 77 ターレス
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
監督
ゲルト・エンゲルス
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 44 森山公弥
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
MF 13 山下雄大
MF 16 細谷航平
MF 39 武藤寛
MF 48 行友翔哉
FW 11 藤原悠汰
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 20 松田佳大
DF 44 山口竜弥
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
MF 8 岩尾憲
MF 24 高田颯也
MF 42 高木友也
FW 14 梶谷政仁
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
控え
GK 31 長谷川徹
DF 22 柳澤亘
MF 10 杉本太郎
MF 55 重廣卓也
MF 69 福田武玖
MF 77 ターレス
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
監督
ゲルト・エンゲルス
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 44 森山公弥
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
MF 13 山下雄大
MF 16 細谷航平
MF 39 武藤寛
MF 48 行友翔哉
FW 11 藤原悠汰
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武