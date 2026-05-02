元阪神のエースでヤンキース、オリックスでもプレーした井川慶氏（46）が1日配信のABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。阪神時代に共に食事に出かけていたという投手を明かす場面があった。

井川氏は07年に移籍金30億円、契約金は5年20億円という破格の契約でヤンキースに移籍。だが投球数を徹底管理されるメジャー流の調整が合わず、デビュー戦では5回7失点と大炎上するなど苦しんだ。

その中でも頼りにしていた存在には当時すでにチームのスターだった松井秀喜氏を挙げ、「だいぶ声をかけてもらいましたし、野手なんですけれど、飯食いに連れていってもらったりとか。妻とかもご飯食べに行ったりさせてもらいましたし、本当に仲良くさせてもらいました」と感謝した。

前回の放送では、阪神時代は行事や先輩との付き合いにもあまり参加せず、派手に遊ぶことも散財することもなかったというエピソードを披露していただけに、タレントの伊集院光からは「あれ？日本では行っていない？」と確認された。阪神時代のチームメートだった鳥谷敬氏からも「今まで行ってたみたいな」とツッコミを入れられた。

すると井川氏は「日本の場合は、当時下さん（下柳剛氏）とかも連れていってもらったりはしていたんで」と阪神時代にも食事に行く存在はいたと語った。