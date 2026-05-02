11月19日から12月13日にかけて開催される

FIFA（国際サッカー連盟）とカタールの現地組織委員会（LOC）は、カタールで開催される「FIFA U-17ワールドカップ カタール 2026」の大会日程を発表した。

現地時間11月19日から12月13日にかけて実施される。

今大会はカタールで5年連続開催されることが決まっている5大会のうちの2回目にあたる。2025年大会から導入された48チーム制を継続し、世界中から集まる次世代のスターたちが頂点を競い合う。

大会の舞台となるのは、アスパイア・ゾーンと呼ばれる最先端の競技コンプレックス。昨年は15日間で計104試合が行われ、約19万7460人の観客が動員された。また、会場がコンパクトに集約されている利点を活かし、世界中のトップクラブから130人のスカウトが視察。若手発掘の拠点としても注目を集める。

注目の決勝戦は、2022年のFIFAワールドカップでも使用された「ハリーファ国際スタジアム」で開催される。同スタジアムは1976年の開場から今年で50周年のメモリアルイヤー。前回大会では、同会場でポルトガルが優勝を果たした。

本大会に向けた最終抽選会は、2026年5月21日にスイスのチューリッヒで行われる予定となっている。また、U-17日本代表は、5月にサウジアラビアで開催されるU-17アジアカップで決勝トーナメント進出を果たせば、出場権を獲得することができる。今回の2026年大会でも、新たな才能の台頭に期待がかかる。（FOOTBALL ZONE編集部）