『コンビニ兄弟』桐山良郎役に泉澤祐希 キャラクター紹介（13）
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、泉澤祐希が演じる桐山良郎を紹介する
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
泉澤祐希が演じる桐山良郎は、希が丘学習塾の国語教師。毎日出勤前にテンダネスで遅めの昼食を食べる。メニューは決まって「こだわりタマゴのふんわりサンド」と「プレミアムコーヒー」。特にコーヒーに対するこだわりが強い。実は漫画家になりたい夢があり、諦めきれずにいる。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
泉澤祐希が演じる桐山良郎は、希が丘学習塾の国語教師。毎日出勤前にテンダネスで遅めの昼食を食べる。メニューは決まって「こだわりタマゴのふんわりサンド」と「プレミアムコーヒー」。特にコーヒーに対するこだわりが強い。実は漫画家になりたい夢があり、諦めきれずにいる。