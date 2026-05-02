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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

デスク上を整えたい、作業スペースを広げたいと思っても、モニターやキーボードのサイズを小さくするには限界がありますよね。

それならば収納にこだわるべき！ 4月23日に発売した山崎実業（Yamazaki）の「スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー」なら、収納力に加えて見た目までスッキリさせてくれますよ。

■この記事で紹介している商品

山崎実業(Yamazaki) スッキリ見えにこだわった モニターラック ホワイト 本体：W60×D22×H8cm タワー tower モニター台 卓上 キーボード マウス 収納 10703 7,920円 Amazonで見る PR PR

左右に柱なし！ 「浮遊感」のあるスマートなデザイン

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「スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー」の最大の特長は、一般的なモニターラックと異なり左右の柱をなくした設計であること。

写真のように浮遊感のあるデザインで、視覚的にスッキリして圧迫感がないうえ、キーボードやマウスなどの出し入れが左右からでもスムーズ。これによって、デスク上の作業スペースを広く効率的に使えるようになるんです。

配線は背面に隠しちゃって！

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ラック背面にはケーブルを通すための専用の穴が設けられているので、乱雑になりがちな配線を隠してスッキリとまとめられます。

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さらに、スマートフォンの充電ケーブルなどを固定できる「マグネットケーブルホルダー」が2個付属しているのもありがたいですね。

「スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー」を置けば、デスク周りの美観と機能性を両立できます！

●ホワイト

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●ブラック

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商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

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