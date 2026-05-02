プレミアリーグ 25/26の第35節 リーズとバーンリーの試合が、5月2日04:00にエランド・ロードにて行われた。

リーズは田中 碧（MF）、ノア・オカフォー（FW）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、ジョシュ・ローレント（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。リーズのジャカ・ビヨル（DF）のアシストからアントン・シュタハ（MF）がゴールを決めてリーズが先制。

ここで前半が終了。1-0とリーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分リーズが追加点。ジェイデン・ボーグル（DF）のアシストからノア・オカフォー（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

54分、バーンリーが選手交代を行う。ジョシュ・ローレント（MF）からハンニバル・メジブリ（MF）に交代した。

56分リーズが追加点。ドミニク・キャルバートルウィン（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

65分、リーズが選手交代を行う。ノア・オカフォー（FW）からルーカス・ヌメチャ（FW）に交代した。

65分、バーンリーは同時に2人を交代。ジェームズ・ウォードプラウズ（MF）、クイリンシー・ハートマン（DF）に代わりフロレンティーノ・ルイス（MF）、ルーカス・ピレス（DF）がピッチに入る。

71分、バーンリーのジェイドン・アンソニー（FW）のアシストからルム・チャウナ（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、リーズが3-1で勝利した。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は先発し72分までプレーした。

2026-05-02 06:10:10 更新