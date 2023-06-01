首都圏での春から夏にかけてのレジャーといえば、千葉県木更津市の「潮干狩り」が有名です。2026年シーズンは3月20日（金・祝）から順次オープンし、市内5つの海岸で個性豊かな体験が楽しめます。木更津の魅力は、なんといっても東京湾アクアラインを利用した東京や神奈川からのアクセスの良さと、全国でも有数の広大な干潟がもたらす貝の豊かさにあります。

木更津での潮干狩りは、ただアサリを掘るだけではなく、海の上にそびえるアクアラインを眺めながら、家族や仲間と「黄金のハマグリ」を探すといった、都心近郊とは思えない非日常の宝探し体験が待っています。

どの海岸を選ぶかで、BBQを楽しめるか、渡り船に乗れるかなど旅のスタイルがガラリと変わります。あなたにぴったりの海岸を見つけるための決定版ガイドをお届けします。

2026年シーズン到来！木更津が誇る「5つの潮干狩り場」

木更津市内には、個性の異なる5つの潮干狩り場が点在しています。それぞれの特徴を理解して、目的に合わせた海岸選びをしましょう。

潮の満ち干きの状況により、開催時間は毎日異なります。必ずそれぞれの潮干狩り場のWEBページなどを見て、事前に「潮見表」を確認してください。（2026年のGW連休期間中は概ね午前〜午後の早めが適した時間になりますが、各海岸によっても異なります。）

1、牛込（うしごめ）海岸

牛込海岸

木更津金田ICから約5分と最も近く、800台の無料駐車場を完備。手軽に楽しみたい方に最適です。

牛込海岸へのアクセス（画像：新木更津市漁業協同組合 牛込支所）

2、久津間（くづま）海岸



他の海岸より潮が引くのが早く、早めに開始できるのがメリットです。遠浅で小さなお子様連れも安心です。

​久津間海岸へのアクセス（新木更津市漁業協同組合 岩根支所）

3、江川（えがわ）海岸

東京湾に残された唯一自然の干潟を利用した潮干狩り場で、ヤドカリなどの観察も楽しめます。潮干狩場までは徒歩でも行けますが、渡り船（有料）でも行くことが可能です。渡し船は、片道・大人200円、小人（4才〜小学生）100円で、潮の状況により運行されない場合があります。

江川海岸へのアクセス（画像：新木更津市漁業協同組合岩根支所）

4、金田（かねだ）みたて海岸

金田みたて海岸

砂浜脇でBBQ（要予約）ができる唯一のスポット。アクアラインを最も間近に感じられるロケーションです。

金田みたて海岸へのアクセス（画像：金田漁業協同組合）

5、木更津（きさらづ）海岸

木更津海岸

赤い「中の島大橋」を渡って行く、歴史ある潮干狩り場。木更津駅からも比較的近く、更衣室やシャワーなどの設備も充実しています。

木更津海岸へのアクセス（画像：新木更津市漁業協同組合）

木更津での潮干狩り 料金体系など

各海岸共通の料金体系と、お出かけ前に知っておきたい基本情報です。

開催期間：2026年3月20日（金・祝）〜7月上旬頃（海岸により終了日が異なります）

入場料金（2026年）

・大人（中学生以上）：2,200円（2kgまで）

・小人（4歳〜小学生）：1,100円（1kgまで）

・超過料金： 1,100円／1kgにつき

・持ち帰り：砂抜き用の海水は各会場で無料で提供されていますので、空のペットボトル持参をおすすめします。

※潮汐（しおのひき）の関係で、毎日開催時間や休業日が異なります。必ず事前に各潮干狩り場の「潮見表」を確認して、開始時間の30分前には到着するようにしましょう。

失敗しない「海岸選び」の新基準

・「とにかく時間を有効に使いたい」なら：久津間海岸

「1時間早く潮が引く」という特徴は、混雑するGWなどでは非常に有利です。他が開始を待っている間に、一番乗りで良質なポイントを確保できます。

・「写真映えと冒険気分」なら：江川海岸

渡り船で干潟へ向かう体験は、お子様にとって特別な思い出になります。海の中に電柱が並ぶ光景（海中電柱）でも知られ、カメラ好きにも人気です。

・「一日中レジャーを楽しみたい」なら：金田みたて海岸

潮干狩りの後にその場でBBQができるのはここだけ。アクアラインの「海ほたる」を眺めながら、収穫したばかりの貝を焼いて食べる贅沢は格別です。

・「アクアライン・アウトレット近く」なら：牛込海岸

アクアラインの降り口も近いのですが、三井アウトレットパークが近いので、潮干狩り終わりなどに買い物を楽しんで帰ることもできますよ。

・「駅からのアクセスが良いところ」なら木更津海岸

木更津駅からも徒歩圏なので、JRの電車や高速バスを利用する場合に、潮干狩り場まで歩いてアクセスすることもできます。

木更津の潮干狩りは、春から夏の訪れを感じる千葉の風物詩です。5つの海岸それぞれに魅力がありますが、迷ったら「アクセス重視か」「体験重視か」で選んでみてください。収穫したアサリやハマグリで食卓を彩る楽しみも含め、今年のGWは木更津の干潟で「春の宝探し」に出かけてみませんか？

（画像：木更津市・千葉県観光物産協会 公式サイトより引用）

鉄道チャンネル編集部

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