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『グレイヴ・エンカウンターズ』のスチュアート・オルティス監督が手掛けるモキュメンタリー・ホラー『ストレンジ・ハーベスト インランド・エンパイアの怪事件』（原題:Strange Harvest）が７月17日(金) より公開されることが決定した。２種のティザービジュアル、閲覧注意の特報映像が解禁された。

本作は犯罪ドキュメンタリーの形式で、とある猟奇殺人事件の真相を検証するもの。物語はやがて常識の外側へと踏み込んでいき、現実と虚構の境界は崩れ去り、観る者の恐怖が静かに増幅していく。

カリフォルニア州インランド・エンパイアの一角、サンバーナーディーノ。2010年７月、911に通報が入る。それは、“数日間連絡の取れない友人の安否を確認してほしい”というものだった。保安官が邸宅に足を踏み入れると、幼い娘を含む一家３人が血を抜かれて殺されており、天井には謎のシンボルが描かれていた。殺人課刑事ジョセフ・カービーは、その儀式的な手口と際立った残忍性に、1993年から95年に発生し迷宮入りした連続殺人事件を思い出す。当時、犯人が“ミスター・シャイニー”と名乗り警察に送りつけた手紙にも、同じシンボルが記されていたのだ。15年前の悪夢は、まだ終わっていなかったのだろうか。

事件のフッテージをつなぎ合わせた特報映像がこちら。残虐なものにはモザイク処理が施されているが、映画本編ではモザイクなしとのこと。この生々しさ、直視できるかしら……？

『ストレンジ・ハーベスト インランド・エンパイアの怪事件』

７月17日(金) より、全国ロードショー

監督・脚本・製作・編集:スチュアート・オルティス『グレイヴ・エンカウンターズ』

出演:ピーター・ジッゾ、テリー・アップル

2024 年/アメリカ映画/英語/93 分/16:9/5.1ch/字幕:永井歌子/映倫 PG12

原題:Strange Harvest/提供:ニューセレクト/配給:スターキャットアルバトロス・フィルム

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