韓国のガールズグループ・ＴＷＩＣＥの日本人メンバー３人による派生ユニット・ＭＩＳＡＭＯが１日、都内で行われた「ＲＩＭ ｌｏｖｅｓ ＭＩＳＡＭＯ Ａｍｂａｓｓａｄｏｒ＆Ｐｏｐ−ｕｐ Ｌａｕｎｃｈ Ｅｖｅｎｔ」に出席した。

ファッションアイウエアを提案するＪＩＮＳの姉妹ブランド「ＲＩＭ（リム）」のブランドアンバサダーに就任した３人は、デニムを取り入れたシミラールックで登場。個性的でおしゃれなめがねを着用し、神々しいビジュアルを際立たせた。

３人ともめがねを愛用しており、ＭＩＮＡは「ファッションの一部として、かわいく見せられるようにしています」とニッコリ。ＳＡＮＡは「最近はメタルのデザインをシルバーアクセサリー感覚でつけています」と明かした。

めがねにちなみ、それぞれの○○に目がねえ（目がない）ことを披露した。ＭＩＮＡはＳＡＮＡについて「ランダムのチャームにめがねぇ」、ＳＡＮＡはＭＯＭＯについて「鞄にお菓子がたくさん入っている。お菓子にめがねぇ」、ＭＯＭＯはＭＩＮＡについて「ネイルにすごくはまっていて、ネイルにはまってめがねぇ」と発表。３人で「めがねぇ」を連呼し、笑顔が止まらなかった。