『ラブシャ』第2弾出演アーティスト発表｜今年活動再開のplenty、宮本浩次らが新たにラインナップ

2026年8月28日〜30日の3日間、山梨県 山中湖交流プラザ きららにて開催される「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER（スペースシャワー・スウィート・ラブ・シャワー）2026」の第2弾出演アーティストが発表された。

先日、第1弾出演アーティストと日割りを発表し、大きな反響があったラブシャが続く第2弾出演アーティストを発表。

ラブシャ、スペシャに欠かせない存在であるキュウソネコカミ、go!go!vanillas（ゴーゴーバニラズ）、マキシマム ザ ホルモンをはじめ、今年3月に活動再開を発表し9年ぶりの出演となるplenty（プレンティ）、今年結成30周年を迎え2015年以来の出演となるEGO-WRAPPIN’（エゴラッピン）、さらにソロとしては2年ぶりの出演となる宮本浩次、ソロ初出演の山内総一郎も決定。

近年のラブシャを彩るPEOPLE 1（ピープルワン）や礼賛、新進気鋭の初出演アーティスト含め、新たに24組がラインナップ。ラブシャらしい、多様な音楽が楽しめる3日間となっている。

今回発表されたアーティストのうち、plentyはボーカル・ギターの江沼郁弥、ベースの新田紀彰に加え、新たにドラムスの古市健太を迎えた3人体制で3月から再始動しており、7月7日（火）には9年ぶりのワンマンライブをCUBE SHIBUYA (渋谷公会堂) にて開催予定。EGO-WRAPPINは夏の恒例野外ライブ「Dance, Dance, Dance」を7月11日（土）に山梨・河口湖ステラシアターで行う。宮本浩次は6月12日（金）に神奈川・ぴあアリーナMMにて「60周年記念公演 さあ、ドーンと行くぜ！」を実施予定。それぞれの夏の精力的な活動にも注目だ。

4月30日よりオフィシャル2次先行チケットの受付がスタート。（毎年人気のオフィシャルツアーは5月中旬頃よりスタート予定）昨年より始まった「ふるさと納税」枠やラブシャ公式会員サービス「ラブシャビレッジ」枠での受付もある。

【開催概要】

SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 20262026年8月28日（金）・29日（土）・30日（日）開場9:00／開演10:00（予定）会場：山梨県 山中湖交流プラザ きらら

【出演者】

8月28日（金）あいみょん／Arakezuri／OddRe:／キュウソネコカミ／CLAN QUEEN／Creepy Nuts／Kroi／Chevon／スーパー登山部／w.o.d.／ハルカミライ／04 Limited Sazabys／HEY-SMITH／THE BAWDIES／マキシマム ザ ホルモン／宮本浩次／muque／名誉伝説／ヤバイTシャツ屋さん／luv／Laura day romance

8月29日（土）ASIAN KUNG-FU GENERATION／171／iri／EGO-WRAPPIN’ ／kurayamisaka／STUTS／sumika／Daichi Yamamoto／DYGL／Tele／Tempalay／Trooper Salute／never young beach／PEOPLE 1／羊文学／フレデリック／plenty／Hedigan’s／MAN WITH A MISSION／レミオロメン／Rol3ert／WANIMA

8月30日（日）アイナ・ジ・エンド／Aooo／AKASAKI／クリープハイプ／go!go!vanillas／サンボマスター／syudou／This is LAST／10-FEET／TRACK15／Vaundy／HINONABE／My Hair is Bad／マカロニえんぴつ／マルシィ／MON7A／山内総一郎／礼賛／レキシ VS オシャレキシ／レトロリロン

and more 【チケット概要】

オフィシャル2次先行チケット受付中受付期間：4月30日（木）20:00〜5月11日（月）23:59

チケットの詳細はオフィシャルサイトにてhttps://2026.sweetloveshower.com