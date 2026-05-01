中国メディアの毎日経済新聞によると、広東省の深セン地下鉄が昨年、371億元（約8560億円）超の赤字を出したことが分かった。

地下鉄を運営する深セン市地鉄集団有限公司は29日に発表した公告で、2025年度に371億9700万元の赤字が発生したと明らかにした。前期末の純資産に対する比率は12．34％で、重大事項として開示が求められる目安の10％を上回った。

同社は同日の別の公告で、辛傑（シン・ジエ）氏が董事長を退任したことも発表した。後任は未定で、決まり次第、発表するとしている。また、「今回の人事異動は権限を有する機関の審議を経て承認済みである」と説明し、「日常の管理・運営や債務返済能力に重大な影響を及ぼすものではない」としている。

中国のSNS・微博（ウェイボー）では「深セン地下鉄は1日平均1億元（約23億円）超の赤字」がトレンド入りした。

報道によると、巨額赤字の主因は地下鉄経営ではなく、不動産投資の失敗にある。最大の要因は筆頭株主の万科企業股份有限公司の業績悪化で、同社の巨額赤字に伴い約240億元（約5520億円）の投資損失を計上した。また、資産価値の下落により約131億元（約3010億円）の減損処理を行ったことも影響したという。（翻訳・編集/北田）