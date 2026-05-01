【ゴジラ】期間限定で「カラムーチョ」のパッケージにバーニングゴジラが登場！
湖池屋が世界的な人気を誇る怪獣「ゴジラ」とコラボレーションし、「カラムーチョ」ブランド各商品をゴジラデザインの特別パッケージで展開する。特別パッケージ商品は、2026年5月18日（月）より、全国・全チャネルにて期間限定で発売される。
＞＞＞限定パッケージをチェック！（写真6点）
1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣王「ゴジラ」。2023年公開の生誕70周年記念作品『ゴジラ-1.0』は国内だけでなく北米でも大ヒットとなり、全世界のスクリーンを席巻。さらに、ハリウッド版第5作『ゴジラxコング 新たなる帝国』は全世界興行収入845億円を突破するなど、その勢いはとどまるところを知らない。そして、山崎貴監督による待望の邦画最新作『ゴジラ-0.0』が日本では2026年11月３日（火・祝） ”ゴジラの日” に公開予定。ゴジラは最強の怪獣王として、今後も君臨し続ける。
今回コラボレーションする ”バーニングゴジラ” は、平成・VSゴジラシリーズの最終作『ゴジラVSデストロイア』（1995年）に登場する、全身が赤く発光し燃えているような外見のゴジラの通称で、その印象的な姿は今でもファンから強い支持を受けている。
辛さと旨さを掛け合わせた独自の味わいで親しまれてきたロングセラーのスナック「カラムーチョ」。今回のコラボレーションは、1995年公開の映画『ゴジラVSデストロイア』に登場した ”バーニングゴジラ” が、登場から30周年という節目を迎えたことをきっかけとして実現した。炎のように赤く・熱く燃え滾った姿で多くのファンに強い印象を残した ”バーニングゴジラ” の存在感と、「カラムーチョ」ブランドが持つ刺激的な味わいや世界観が重なることで、食べた瞬間に気分が高まるようなワクワク感が楽しめるのだ。
存在感あふれる「ゴジラ」と、ゴジラの着ぐるみをまとったカラムーチョのキャラクター「ヒーおばあちゃん（森田トミ）」が並ぶ、「ゴジラ」ならではの力強さが際立つデザインに仕上がっている。
長年親しまれてきた唯一無二の辛旨やみつきな美味しさはそのままに、迫力あるゴジラパッケージの「カラムーチョ」を、この機会にぜひ楽しんでほしい。
TM & （C） TOHO
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1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣王「ゴジラ」。2023年公開の生誕70周年記念作品『ゴジラ-1.0』は国内だけでなく北米でも大ヒットとなり、全世界のスクリーンを席巻。さらに、ハリウッド版第5作『ゴジラxコング 新たなる帝国』は全世界興行収入845億円を突破するなど、その勢いはとどまるところを知らない。そして、山崎貴監督による待望の邦画最新作『ゴジラ-0.0』が日本では2026年11月３日（火・祝） ”ゴジラの日” に公開予定。ゴジラは最強の怪獣王として、今後も君臨し続ける。
今回コラボレーションする ”バーニングゴジラ” は、平成・VSゴジラシリーズの最終作『ゴジラVSデストロイア』（1995年）に登場する、全身が赤く発光し燃えているような外見のゴジラの通称で、その印象的な姿は今でもファンから強い支持を受けている。
存在感あふれる「ゴジラ」と、ゴジラの着ぐるみをまとったカラムーチョのキャラクター「ヒーおばあちゃん（森田トミ）」が並ぶ、「ゴジラ」ならではの力強さが際立つデザインに仕上がっている。
長年親しまれてきた唯一無二の辛旨やみつきな美味しさはそのままに、迫力あるゴジラパッケージの「カラムーチョ」を、この機会にぜひ楽しんでほしい。
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