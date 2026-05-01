３０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７９０ドル高 キャタピラー急騰 ３０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７９０ドル高 キャタピラー急騰

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３０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７９０．３３ドル高の４万９６５２．１４ドルと６日ぶり大幅反発した。決算発表を行ったキャタピラー＜CAT＞が急騰しＮＹダウを押し上げた。マグニフィセント７の一角も決算を発表。このうちアルファベット＜GOOG＞が大幅高となり、ナスダック総合株価指数は最高値を更新した。



ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞が堅調。チポトレ・メキシカン・グリル＜CMG＞が値を上げ、ブルー・アウル・キャピタル＜OWL＞やイーライ・リリー＜LLY＞が値を飛ばした。一方、セールスフォース＜CRM＞が冴えない展開。マスターカード＜MA＞が軟調だった。



ナスダック総合株価指数は２１９．０７ポイント高の２万４８９２．３１と続伸した。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やテスラ＜TSLA＞が買われ、クアルコム＜QCOM＞が急騰。テラダイン＜TER＞が高い。半面、マイクロソフト＜MSFT＞が下値を探り、メタ・プラットフォームズ＜META＞が急落。エヌビディア＜NVDA＞が株価水準を切り下げた。



出所：MINKABU PRESS