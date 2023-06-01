「日プ新世界」安部結蘭＆ME:I・MIU（櫻井美羽）、4つの“共通点”が話題「すごい偶然」「目が離せない」
【モデルプレス＝2026/05/01】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第6話が4月30日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。安部結蘭（YURA）とME:I・MIU（櫻井美羽）の共通点が話題となっている。
【写真】「日プ新世界」安部結蘭と重なる元NewJeans候補生
第5話では第1回順位発表式が行われ、51位以下となった練習生が脱落。チャーミングなキャラクターが注目を集めている加藤大樹（K.DAIKI）が初の1位に輝き、上位50人が次のバトルへ駒を進めた。第6話から放送されるポジション評価ではこれまでの票数をリセットし、ダンスやボーカル、ラップなどのポジションに分かれてチームを編成し、バトルを行う。なお、ポジション評価後に行われる順位発表式では36位以下となった練習生が脱落することが明らかとなった。
今回は国民プロデューサーの現場評価でチーム内で1位となった練習生が1万ポイント、最も印象的だったチームには、メンバー全員に5万ポイントが贈られる。今回、そのメンバーと披露する楽曲を選ぶのは第1回順位発表式にて1位となった加藤、2位に輝いた釼持吉成（KINARI）。そして、グループバトルでチーム内1位となった7人、計9人の練習生。9人以外の練習生は「ボーカル」「高音ボイス」「アクロバット」「高速ラップ」「編曲」「セクシー」など得意ポジションのステッカーを複数枚選び、パネルに貼る。リーダーは、どの練習生のパネルかを知らない状態でパネルを選び、貼られている要素をもとにチームメンバーを選んだ。
アメリカのバンド・Imagine Dragonsの楽曲「Natural」を披露するチームのリーダーは小林千悟（CHISATO）に。メンバーは、安部、リー・ウェイゼ（WEIZE）、浅香孝太郎（KOTARO）、石田亮太（RYOTA）、チェン・リッキー（RICKEY）となった。安部は、テーマ曲「新世界（SHINSEKAI）」でセンターを務め、韓国のサバイバル番組「FAN PICK」で1位に輝きPICKUSのメンバーとしてデビューした過去を持つが、グループバトルでは568対583という僅差で敗北していた。
センターのプレッシャーに苦しむ安部は、練習の中で「自問自答することが増えた」「センターってどういう人なんだろうって考えたときに自分はなれていない」と涙。トレーナーを務める仲宗根梨乃から、再びオーディションに挑んだ理由を聞かれると「諦めきれなかった過去の自分と、またここに挑戦しようと覚悟した自分がいる」と答えた。仲宗根は「その自分置いていっちゃだめでしょ」「1人で抱えんな。みんないるよ、俺もいるよ。結蘭はNaturalになれる。ありのままの自分を全部荷物おろして出そう」と寄り添い、熱いエールを送っていた。
この安部の姿を受け、視聴者からは「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していたMIU（櫻井美羽）を想起するとの声が。当時、MIUもチーム内での関係性に悩み「チームで私は何をやればいいかわからない」と涙し、「私が選んだチームなのに自分がいる意味あるかなと思ってしまった」と心境を告白していた。その際も仲宗根は「違うことをする自分への挑戦に怖がっているんだと思うんだけど、そことちゃんと向き合おう」「でも、あなたまだ可能性あるからここにいるんだよ。負けんな、あんたこんなもんじゃないよ。自分でスターってわかってて絶対諦められないから、あなたここに来たの」と語りかけ、強く抱きしめたのだった。
1人で苦しみ、仲宗根の指導に涙する様子が重なるだけでなく、2人にはほかにも共通点がある。安部は「新世界（SHINSEKAI）」で、MIUは「LEAPHIGH！〜明日へ、めいっぱい〜」でそれぞれテーマ曲のセンターを務めたこと。また、MIUはNewJeansの候補生として、安部はPICKUSとして、韓国でアイドルを目指し切磋琢磨した過去を持つこと。さらに、公表されているMBTIがともにISTPである点も注目されており、これらを受けた視聴者からは「重なる」「すごい偶然」「目が離せない」「不器用さが愛おしい」などと反響が集まっている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
【Not Sponsored 記事】
【写真】「日プ新世界」安部結蘭と重なる元NewJeans候補生
◆「日プ新世界」安部結蘭＆MIUの共通点が話題
第5話では第1回順位発表式が行われ、51位以下となった練習生が脱落。チャーミングなキャラクターが注目を集めている加藤大樹（K.DAIKI）が初の1位に輝き、上位50人が次のバトルへ駒を進めた。第6話から放送されるポジション評価ではこれまでの票数をリセットし、ダンスやボーカル、ラップなどのポジションに分かれてチームを編成し、バトルを行う。なお、ポジション評価後に行われる順位発表式では36位以下となった練習生が脱落することが明らかとなった。
アメリカのバンド・Imagine Dragonsの楽曲「Natural」を披露するチームのリーダーは小林千悟（CHISATO）に。メンバーは、安部、リー・ウェイゼ（WEIZE）、浅香孝太郎（KOTARO）、石田亮太（RYOTA）、チェン・リッキー（RICKEY）となった。安部は、テーマ曲「新世界（SHINSEKAI）」でセンターを務め、韓国のサバイバル番組「FAN PICK」で1位に輝きPICKUSのメンバーとしてデビューした過去を持つが、グループバトルでは568対583という僅差で敗北していた。
センターのプレッシャーに苦しむ安部は、練習の中で「自問自答することが増えた」「センターってどういう人なんだろうって考えたときに自分はなれていない」と涙。トレーナーを務める仲宗根梨乃から、再びオーディションに挑んだ理由を聞かれると「諦めきれなかった過去の自分と、またここに挑戦しようと覚悟した自分がいる」と答えた。仲宗根は「その自分置いていっちゃだめでしょ」「1人で抱えんな。みんないるよ、俺もいるよ。結蘭はNaturalになれる。ありのままの自分を全部荷物おろして出そう」と寄り添い、熱いエールを送っていた。
この安部の姿を受け、視聴者からは「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していたMIU（櫻井美羽）を想起するとの声が。当時、MIUもチーム内での関係性に悩み「チームで私は何をやればいいかわからない」と涙し、「私が選んだチームなのに自分がいる意味あるかなと思ってしまった」と心境を告白していた。その際も仲宗根は「違うことをする自分への挑戦に怖がっているんだと思うんだけど、そことちゃんと向き合おう」「でも、あなたまだ可能性あるからここにいるんだよ。負けんな、あんたこんなもんじゃないよ。自分でスターってわかってて絶対諦められないから、あなたここに来たの」と語りかけ、強く抱きしめたのだった。
1人で苦しみ、仲宗根の指導に涙する様子が重なるだけでなく、2人にはほかにも共通点がある。安部は「新世界（SHINSEKAI）」で、MIUは「LEAPHIGH！〜明日へ、めいっぱい〜」でそれぞれテーマ曲のセンターを務めたこと。また、MIUはNewJeansの候補生として、安部はPICKUSとして、韓国でアイドルを目指し切磋琢磨した過去を持つこと。さらに、公表されているMBTIがともにISTPである点も注目されており、これらを受けた視聴者からは「重なる」「すごい偶然」「目が離せない」「不器用さが愛おしい」などと反響が集まっている。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
【Not Sponsored 記事】