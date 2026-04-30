鈴木福、“マニュアル免許取得”の理由「今年度からMT教習カリキュラムが廃止されて…」 本音もチラリ「坂道でエンストする度…」
俳優の鈴木福（21）が30日、自身のXを更新。きのう29日に自動車免許取得を報告していたが、マニュアル免許を取得した理由を明かした。
【写真】気になる顔写真（笑）鈴木福の運転免許証
鈴木は、29日の投稿で、免許証を公開しながら「今日は4／29(よいふくの日)ということで良い報告を…運転免許を取得しました！」と説明。また、「＃限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」と伝えていた。
この日の投稿では、マニュアル免許にした理由について「今年度から、MT教習カリキュラムが廃止されて、AT教習が基本になるんです」と説明。続けて「今年度から入校する人たちは基本ATで、MTは4時限の教習のみで限定解除になるから、僕は旧カリキュラムの"30時限MTに乗って取得した"という意味での、『ちゃんと』という投稿でした！！」と解説した。
その上で、マニュアルについて「教習受けながら坂道でエンストする度、減速チェンジの度に、ATにすれば良かったと後悔してました...笑」と本音もチラリ。一方で「でも車の動かしてる感を学べたことはとても大きかったし、楽しかったです！！」と後悔はなかったとつづった。
鈴木は、2004年6月17日生まれ、 東京都出身。2011年4月、ドラマ『マルモのおきて』に出演し、注目を集める。同ドラマ主題歌として、「薫と友樹、たまにムック。」名義でシングル「マル・マル・モリ・モリ！」が大ヒットし、『第44回日本有線大賞』特別賞・新人賞、『第53回日本レコード大賞』特別賞を受賞。また、『第62回NHK紅白歌合戦』に史上最年少で出場。
そのほか、ドラマ『妖怪人間ベム』（11年）、ドラマ『コドモ警察』（12年）、ドラマ『夫のカノジョ』（13年）、映画『薔薇色のブー子』（14年）、NHK連続テレビ小説『わろてんか』（17年）、映画『決算！忠臣蔵』（19年）、映画『KAPPEI カッペイ』（22年）、特撮ドラマ『仮面ライダーギーツ』（22年）、舞台『アカシアの雨が降る時』（23年）などに出演。23年4月より情報番組『ZIP！』のパーソナリティーを務めた。
【写真】気になる顔写真（笑）鈴木福の運転免許証
鈴木は、29日の投稿で、免許証を公開しながら「今日は4／29(よいふくの日)ということで良い報告を…運転免許を取得しました！」と説明。また、「＃限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」と伝えていた。
この日の投稿では、マニュアル免許にした理由について「今年度から、MT教習カリキュラムが廃止されて、AT教習が基本になるんです」と説明。続けて「今年度から入校する人たちは基本ATで、MTは4時限の教習のみで限定解除になるから、僕は旧カリキュラムの"30時限MTに乗って取得した"という意味での、『ちゃんと』という投稿でした！！」と解説した。
鈴木は、2004年6月17日生まれ、 東京都出身。2011年4月、ドラマ『マルモのおきて』に出演し、注目を集める。同ドラマ主題歌として、「薫と友樹、たまにムック。」名義でシングル「マル・マル・モリ・モリ！」が大ヒットし、『第44回日本有線大賞』特別賞・新人賞、『第53回日本レコード大賞』特別賞を受賞。また、『第62回NHK紅白歌合戦』に史上最年少で出場。
そのほか、ドラマ『妖怪人間ベム』（11年）、ドラマ『コドモ警察』（12年）、ドラマ『夫のカノジョ』（13年）、映画『薔薇色のブー子』（14年）、NHK連続テレビ小説『わろてんか』（17年）、映画『決算！忠臣蔵』（19年）、映画『KAPPEI カッペイ』（22年）、特撮ドラマ『仮面ライダーギーツ』（22年）、舞台『アカシアの雨が降る時』（23年）などに出演。23年4月より情報番組『ZIP！』のパーソナリティーを務めた。