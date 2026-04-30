「大変色っぽくなりましたね」谷まりあ、美脚ショットに反響「可愛すぎて眩しくて見れない」「足綺麗」
モデルでタレントの谷まりあさんは4月28日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを公開しました。
【写真】谷まりあの美脚
コメントでは「大変色っぽくなりましたね〜」「足綺麗ー」「まりあちゃん可愛いすぎる」「顔もスタイルも雰囲気も素敵で大好きだよ」「めちゃくちゃお姉さん可愛い」「可愛すぎて眩しくて見れない 天使」「めっちゃ美しい〜」「お団子似合ってて可愛いぞ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】谷まりあの美脚
「めちゃくちゃお姉さん可愛い」谷さんは「春の京都にロンシャンとともに旅をさせて頂きました」とつづり、4枚の写真を投稿。黒いミニワンピースを着用した姿です。細く長い脚があらわになっており、その美しさに目を奪われます。またワンピースは背中が開いたデザインで、3、4枚目で美しい背中がちらりと見えています。
美脚ショットはほかにも！20日にも「My new favorite 可愛すぎてお外で履く前に写真撮っちゃいました」と、美脚があらわになったショットを公開していた谷さん。ファンからは「可愛さ優勝！」「大天使です」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)