【独自】「深夜にガタガタ…」「メーターのドアが…」全国で2800個以上 水道メーターの盗難続出 狙われやすい住宅の特徴は
全国の集合住宅で、「水道メーター」の盗難が相次いでいます。その数2800個以上。取材を進めると、狙われやすい住宅の特徴や盗難が相次ぐ背景が見えてきました。
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「名乗り出て」主に集合住宅で水道メーターの盗難相次ぐ
団地の住人
「これがついている、普通。こっちにはないでしょう」
そこには生きるために欠かせない、あるはずのものがありませんでした。
姫路市の担当者
「利用者の大切なお金で設置しているもの。自ら名乗り出ていただきたい」
姫路市の担当者のこの訴えは『水道メーター』を盗んだ人物に向けられたもの。
確認されている被害だけでも、兵庫県姫路市の公営住宅で155個、神奈川県の集合住宅で520個、静岡県の集合住宅などで640個など、全国的に水道メーターの盗難が相次いでいるんです。
狙われるのは主に団地などの集合住宅。
団地の住人
「1か月くらい前かな。泥棒か何か知らないけれど、『ガタガタガタガタ』と。夜中の3時ごろやっていたから、起きてそこまで行ってみた」
Nスタが訪ねた関東にある団地でも、去年の12月以降、水道メーターの盗難が相次いでいるといいます。
狙われやすいのは集合住宅の“空室” 盗難発覚を遅らせるため?
団地の住人
「去年の12月ごろ、ドアが開いていた。ガスメーターのドアが開いていて、『おかしい』と（近所の人と）話した」
検針員の単なる閉め忘れかと思いきや…
団地の住人
「しばらく経ってから、ある方が『水道のあれ（メーター）がなくなっているのを聞いた？』と。それで私も見たら、なかった。見てみるとわかりますよ」
案内してもらうと、鍵はなく、簡単に開けられることがわかります。
団地の住人
「これがついている、普通。こっちにはないでしょう」
本来あるはずの水道メーターがないのは、何十年も空室だという隣の部屋。なぜ、空室の水道メーターばかり盗まれるのでしょうか…
団地の住人
「こういうふうに、いないところに貼ってしまっている。誰が見ても『空き家』とわかる」
こちらの団地はおよそ600世帯ありますが、3割が空室です。発覚を遅らせるために空室を狙ったのではと住民は話します。
銅の高騰で水道メーターを転売か ある“仕組み”が犯行のハードルを下げている?
どこの家にも必ず設置されている水道メーター。事件の背景にあるのは、銅の高騰です。
多摩水道改革推進本部 武井豊 課長
「水道メーターには『銅』が多く含まれている。昨今、『銅』の値段が高くなっていると伺っているので、水道メーターを盗み、売却する目的だろうと」
5年前と比べて、銅の価格は2倍以上に。また、スムーズな検針のための『仕組み』が犯行に及ぶハードルを低くしてしまっているとみられます。
多摩水道改革推進本部 武井豊 課長
「（東京都では）基本、2か月に1回検診をするので、住んでいる方にお立ち会いいただかなくても検針できるよう、鍵はついてないことが多い。使用中のご家庭で水道メーターがなくなると、水が出なくなり、生活が非常に困難になってしまう」
全国各地で相次ぐ水道メーターの盗難。各自治体は注意を呼びかけています。