シンガー・ソングライター渡辺真知子（69）が30日、インスタグラムを更新し「久しぶりの高田みづえさん」と、元歌手の高田みづえさん（65）とのツーショットを披露した。

高田さんは、元大関若嶋津で元二所ノ関親方の夫・日高六男（ひだか・むつお）さんが肺炎のため69歳で亡くなったばかり。渡辺は「先月、元大関の若嶋津さんを見送ったばかり。小さな身体が痛々しい。宏美さんが50周年コンサートに招待して私を座席の隣りにしました」と、岩崎宏美（67）が前日29日に東京・丸の内の東京国際フォーラムで開いた「デビュー50周年記念コンサート〜永遠のありがとう〜グランド・ファイナル！」に、みづえさんを招待したことを明かした。

渡辺は「ご主人を一人で8年半介護は、みづえちゃんご本人の意志と聞き、【二人きりになれたのは、ソレが初めてなんじゃない？！】『そう』【（大変だったろうけど）いい時間だったね？！】『うん…』」と、みづえさんとの会話内容を紹介。「また、今一人でいると危ない時があると。もっと“二人きり”したかったみたいです。女将さんでしたし…それはそれは、ごちそうさま」と続けた。そして「今はお孫ちゃんのお世話で、モテモテの可愛いみづえばーばだそうです 直ぐにどっちがお孫ちゃんか分かんなくなりますね」ともつづった。