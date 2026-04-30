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知っておきたい「会社を見限ってる状態」のサイン。職場に呆れている時に現れる7つの特徴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【やる気なし】それ、職場に呆れている証拠です！もう心が会社から離れている時の特徴7選」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyota氏が、会社を見限っているサインとしての具体的な行動特徴を解説している。



Ryota氏は、会社に呆れている心理状態を「正直その会社をもう見限ってる状態」と定義する。その上で、自身が該当していないかチェックできる7つの特徴を順番に提示した。



第一に挙げたのは「転職に迷わなくなる」ことだ。会社への不満を通り越し、これ以上の関わりを持ちたくないという思いから、転職という決断をすでに下しているのだという。それに伴い「会社に意見を言わなくなる」「理不尽さにも文句がなくなる」といった行動も現れる。これは、今の会社に「エネルギーを使うのがもったいない」と感じており、いずれ辞めるという終わりが見えているからこそ我慢できるのだと説明した。



さらに、「職場の人との交流を減らす」「自分の話をしなくなる」といった人間関係の変化も指摘。会社への帰属意識が失われているため、プライベートな付き合いを避け、周囲と一線を引くようになるのだと語る。また、「期待以上の仕事をしなくなる」「できるだけ定時に帰る」といった勤務態度の変化も特徴に挙げた。会社で上を目指すことを完全に手放し、定時退社で得た時間を転職活動や副業など、自分の将来のための準備に充てていると分析している。



動画の最後にRyota氏は、これらの特徴に多く該当する場合、今の会社で熱心に働き続けるのは難しいと指摘。「ある程度前向きに行動できるようなところに勤める方が、今後の人生も楽しくなっていく」と述べ、自身の本心と向き合うことの重要性を説いて締めくくった。