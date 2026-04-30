声優の平野綾が、29日Xを更新。TVアニメ「涼宮ハルヒシリーズ」の主要キャラクター声優たちの貴重な集合写真を公開し、反響が寄せられている。

【映像】平野綾が公開した貴重なオフショット（複数カット）

2006年から放送が始まったTVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」。ヒロインの涼宮ハルヒが団長を務める、学校未公式団体「SOS団」が繰り広げるSF風味の学園ストーリーで、平野はヒロイン・涼宮ハルヒ役を担当してきた。これまで自身のSNSで、イベント出演時のオフショットや、長門有希役の茅原実里、朝比奈みくる役の後藤邑子らとの3ショットなどを数多くアップしてきた。

杉田智和・茅原実里らとの貴重なオフショット公開

2026年4月29日の更新では、「SOS団緊急招集!!」と題し、「SOS団って、ひとりひとりの役割みたいなのがはっきりしてるんですよね。どんなに久しぶりに会ってもすぐそこに戻れる。だから5人集まるとすごいパワーになる」とコメント。キョン役の杉田智和、古泉一樹役の小野大輔らを加えた「SOS団」の貴重な集合写真を披露した。

この投稿にファンからは、「尊すぎてヤバい」「SOS団エモすぎる」「20年経っても変わらぬ団結力のSOS団」「絆に感動しました！」などのコメントが多数寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）