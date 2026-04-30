【阪急ベーカリー】ちくわパンや豚丼風パンなどが登場する期間限定フェア「北海道ぱん日和」開催

阪急デリカが運営する『阪急ベーカリー』は、2026年5月1日から、北海道の魅力をパンで楽しむ期間限定フェア「北海道ぱん日和」を開催する。

毎年人気の商品に加え、新作も登場し、バリエーション豊かなラインアップを揃えた。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【「北海道ぱん日和」フェアメニューの画像はこちら】

◆ちくわパン

価格:持ち帰り281円･店内飲食286円

ツナサラダを詰めたちくわを、ふんわりとした食感の生地で包んだ。噛むほどに広がる旨みと絶妙な食感のバランスがクセになる、北海道人気のご当地パン。

◆もちっと北海道メロンクリームパン

価格:持ち帰り195円･店内飲食198円

北海道産メロンピューレを練り込んだもちもち生地で、北海道産メロンを使用したメロンクリームを包んだ。やさしい甘みと香りがふわっと広がる。

◆北海道コーンバターピザ

価格:持ち帰り303円･店内飲食308円

もっちり噛み応えのある食感の生地に、北海道十勝産の甘みの強いコーンをたっぷりのせて焼き上げた。バターの風味と香ばしい香りが食欲をそそる、シンプルながら素材の美味しさをしっかり感じられる。

◆北海道ミルクサンド

価格:持ち帰り238円･店内飲食242円

北海道産小麦を使用したふわふわの生地に、口どけがよくコクのある北海道産練乳のミルククリームをサンドした。

◆豚丼風パン

価格:持ち帰り324円･店内飲食330円

北海道･帯広名物“豚丼”をイメージしたボリューム満点の総菜パン。北海道産小麦を使用したパンに、甘辛いタレで味付けした豚肉をサンドした。