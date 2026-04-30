元プロボクサーの店長特製「二八そば」に舌つづみ “名物天ぷら”にドランク塚地「バルス唱えたみたいにバラバラと落ちていく」

元プロボクサーの店長特製「二八そば」に舌つづみ “名物天ぷら”にドランク塚地「バルス唱えたみたいにバラバラと落ちていく」