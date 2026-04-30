　30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比690円安の5万9220円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万9304.62円に対しては84.62円安。出来高は3万7992枚となっている。

　TOPIX先物期近は3707ポイントと前日比64.5ポイント安、現物終値比7.92ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59220　　　　　-690　　　 37992
日経225mini 　　　　　　 59225　　　　　-680　　　671213
TOPIX先物 　　　　　　　　3707　　　　 -64.5　　　 55326
JPX日経400先物　　　　　 33800　　　　　-525　　　　1805
グロース指数先物　　　　　 744　　　　　 -10　　　　2906
東証REIT指数先物　　　　1870.5　　　　　-6.5　　　　　59

株探ニュース