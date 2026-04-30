日経225先物：30日正午＝690円安、5万9220円
30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比690円安の5万9220円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万9304.62円に対しては84.62円安。出来高は3万7992枚となっている。
TOPIX先物期近は3707ポイントと前日比64.5ポイント安、現物終値比7.92ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59220 -690 37992
日経225mini 59225 -680 671213
TOPIX先物 3707 -64.5 55326
JPX日経400先物 33800 -525 1805
グロース指数先物 744 -10 2906
東証REIT指数先物 1870.5 -6.5 59
株探ニュース
TOPIX先物期近は3707ポイントと前日比64.5ポイント安、現物終値比7.92ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59220 -690 37992
日経225mini 59225 -680 671213
TOPIX先物 3707 -64.5 55326
JPX日経400先物 33800 -525 1805
グロース指数先物 744 -10 2906
東証REIT指数先物 1870.5 -6.5 59
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