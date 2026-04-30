　清水エスパルスのオレンジアンバサダーを務めるモデルの広瀬晏夕さんが29日、自身のSNSでホームゲームの現地観戦を報告した。

　広瀬さんが訪れたのは、同日にIAIスタジアム日本平で開催されたJ1百年構想リーグWEST第13節V・ファーレン長崎戦。清水は序盤に退場者を出した影響もあり、1-2で敗れた。

　試合後、広瀬さんはインスタグラム(@loveanyu_official)で「GW初日はアイスタ」と綴り、オレンジのロングスリーブTシャツに白いミニスカートを合わせたコーディネートの写真をアップ。「残り3連戦もがんばれエスパルス」とエールを送った。また、X(@loveanyu_twitt)でも当日のショットを掲載している。

　一連の投稿にファンからは「むっちゃ可愛い」「超絶美人さん」「相変わらずめっちゃ綺麗」「唯一無二」「地上に降りた最後の天使」「IAI女神」「さすが完璧コーデ」「コーデ可愛いくてめっちゃ似合ってるね」「現地観戦お疲れ様でした」「連戦頑張って応援しましょう」などの声が集まった。

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