「地上に降りた天使」「超絶美人」「唯一無二」清水ホーム戦に来場した“美女サポーター”に称賛の声
清水エスパルスのオレンジアンバサダーを務めるモデルの広瀬晏夕さんが29日、自身のSNSでホームゲームの現地観戦を報告した。
広瀬さんが訪れたのは、同日にIAIスタジアム日本平で開催されたJ1百年構想リーグWEST第13節V・ファーレン長崎戦。清水は序盤に退場者を出した影響もあり、1-2で敗れた。
試合後、広瀬さんはインスタグラム(@loveanyu_official)で「GW初日はアイスタ」と綴り、オレンジのロングスリーブTシャツに白いミニスカートを合わせたコーディネートの写真をアップ。「残り3連戦もがんばれエスパルス」とエールを送った。また、X(@loveanyu_twitt)でも当日のショットを掲載している。
一連の投稿にファンからは「むっちゃ可愛い」「超絶美人さん」「相変わらずめっちゃ綺麗」「唯一無二」「地上に降りた最後の天使」「IAI女神」「さすが完璧コーデ」「コーデ可愛いくてめっちゃ似合ってるね」「現地観戦お疲れ様でした」「連戦頑張って応援しましょう」などの声が集まった。
広瀬さんが訪れたのは、同日にIAIスタジアム日本平で開催されたJ1百年構想リーグWEST第13節V・ファーレン長崎戦。清水は序盤に退場者を出した影響もあり、1-2で敗れた。
試合後、広瀬さんはインスタグラム(@loveanyu_official)で「GW初日はアイスタ」と綴り、オレンジのロングスリーブTシャツに白いミニスカートを合わせたコーディネートの写真をアップ。「残り3連戦もがんばれエスパルス」とエールを送った。また、X(@loveanyu_twitt)でも当日のショットを掲載している。
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最後パクさんのタオル買って帰りました— 広瀬晏夕 (@loveanyu_twitt) April 29, 2026
観戦された皆さまお疲れ様でした⚽️ #spulse pic.twitter.com/pStPt7GCBP
今日のコーデは新作ロンT— 広瀬晏夕 (@loveanyu_twitt) April 29, 2026
勝利を✊ #spulse pic.twitter.com/KHr1uyqgn7