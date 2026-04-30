● レッズ 2−13 ロッキーズ ○

＜現地時間4月29日 グレートアメリカン・ボールパーク＞

コロラド・ロッキーズが中地区首位シンシナティ・レッズに快勝。先発登板した菅野智之投手（36）は6回途中無失点の投球で今季3勝目を挙げた。

ロッキーズは初回、6番ブレット・サリバンが満塁走者一掃の適時二塁打を放って3点を先制。女房役から援護を貰った菅野は二死二塁とピンチを招き、4番スチュワートにあわや中前安打というゴロを打たれるも、遊撃手エゼキエル・トーバーが横っ飛びで好捕して素早くバックホーム。生還を試みた二塁走者を本塁アウトに仕留め、無失点で切り抜けた。

菅野は2回裏にも無死一、二塁とピンチを背負ったが、外野フライ3本で後続を断って得点は与えず。1番フリードルからの好打順だった3回裏をわずか4球で三者凡退に封じると、打たせて取るピッチングで5回までゼロを並べた。最終的に91球で5回1/3まで投げ、4被安打、3四球、2奪三振、無失点の好投。今季成績を3勝1敗、防御率2.84としている。

序盤から試合の主導権を握ったロッキーズは7回表に4番ハンター・グッドマンが2打席連発の9号2ランを放つなどレッズを突き放し、最終的に15安打・13得点で大勝。敵地3連戦を1勝1敗のタイとしている。