「２季前はリーグ最高のひとりだった」なぜ名門の主力だった日本人MFは冷遇されているのか。指揮官が言及「３つや４つのミスをすると…」
旗手怜央はこのまま、出場機会がないままにシーズンを終えることになるのか。
スコットランドの名門セルティックは終盤戦で国内二冠を目指している。それにもかかわらず、旗手はここ４試合で先発出場がない。ピッチに立ったのも17分にとどまっている。
なぜ、これまで主力だったMFはプレーしていないのか。識者の間でも議論になっているなか、地元紙『The Scotsman』によると、マーティン・オニール監督は「レオは優れた選手だ」と話した。
「２シーズン前は本当にスコットランド最高のひとりだったと思う。MFには、あらゆることを間違わないという期間があるものだ。だが、ひとつの試合において、比較的連続で３つや４つのミスをすると、少し自信を失ってしまう」
実際、今シーズンの旗手は調子の波が大きく、移籍を望んでいるがゆえのモチベーションの低下が原因という批判は後を絶たなかった。それでも、近年の実績から、大事なシーズン終盤戦に出番が大きく減少しているのは気になるところだ。
前田大然と同じく、シーズン後の去就が騒がれている旗手。脇役としてセルティックでのキャリアを終えることになるのか。残り試合での起用法が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「無双すご」「何で干されてたんだよ」冷遇されていた日本代表MFが躍動！歴史的勝利に大貢献で絶賛相次ぐ！「やはりスーパー」
スコットランドの名門セルティックは終盤戦で国内二冠を目指している。それにもかかわらず、旗手はここ４試合で先発出場がない。ピッチに立ったのも17分にとどまっている。
なぜ、これまで主力だったMFはプレーしていないのか。識者の間でも議論になっているなか、地元紙『The Scotsman』によると、マーティン・オニール監督は「レオは優れた選手だ」と話した。
実際、今シーズンの旗手は調子の波が大きく、移籍を望んでいるがゆえのモチベーションの低下が原因という批判は後を絶たなかった。それでも、近年の実績から、大事なシーズン終盤戦に出番が大きく減少しているのは気になるところだ。
前田大然と同じく、シーズン後の去就が騒がれている旗手。脇役としてセルティックでのキャリアを終えることになるのか。残り試合での起用法が注目される。
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